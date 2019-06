Spenge (WB/gge). Die Interessengemeinschaft (IG) Katzenholz in Spenge unterbreitet den Besuchern des Forstes An der Allee in den Sommermonaten zwei neue Angebote: Entspannungsabende im Wald und ein Grünes Klassenzimmer jetzt auch für Erwachsene.

Ruhig und gelassen unter freiem Himmel stehen, sich ausstrecken nach den Baumkronen und dabei die frische Waldluft einatmen – das ist der Sinn der Entspannungabende, die immer mittwochs vom 17. Juli bis Ende September von 18 bis 19 Uhr am Hühnerhaus stattfinden. Sophie Westerheide, Diplom-Pädagogin und begeisterte Naturfreundin, leitet die Abende für Körper, Geist und Seele.

Yoga und Meditation

»Gönnen Sie sich eine Auszeit unter dem Blätterdach des Waldes mit Elementen aus Yoga, Meditation und Achtsamkeitsübungen«, meint Angelika Guder von der IG Katzenholz. Bequeme Kleidung, eine Gymnastikmatte und eine Decke sollten mitgebracht werden.

Treffpunkt ist das Hühnerhaus im Katzenholz. Die zu entrichtenden Kostenbeiträge belaufen sich auf acht Euro pro Person und Termin. Es gibt eine Zehner-Karte, die elfte Teilnahme ist kostenfrei. Für Fragen steht Sophie Westerheide unter Telefon 0170-9327879 oder der Mail-Adresse pst@wind-mähne.de sowie IGKatzenholz@gmail.com zur Verfügung.

Werner Schmid informiert

Das Grüne Klassenzimmer im Hühnerhaus des Katzenholzes hat für die Kindergarten- und Grundschulkinder schon eine lange Tradition. Aufgrund der großen Nachfrage wird es in den Sommermonaten nun auch dreimal für Erwachsene angeboten, An jedem zweiten Sonntag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr steht der Naturbeauftragte Werner Schmid Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die heimische Tierwelt, Bäume und Sträucher. Zudem erläutert das Mitglied des Hegeringes die Zusammenhänge des natürlichen Kreislaufes in Wald und Flur.

Eine Anmeldung fürs Grüne Klassenzimmer für Erwachsene ist nicht erforderlich. Wer Interesse daran hat, mehr über die Natur zu erfahren, darf einfach vorbeikommen. Und zwar am 14. Juli, 11. August und 8. September.

Der Katzenholz-Wald befindet sich größtenteils im Eigentum des Kreises Herford, ein kleiner Teil gehört der Stadt Spenge. Letztere hat das Hühnerhaus von 1847 auch in ihre Denkmalliste aufgenommen.