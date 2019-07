Spenge (WB/dd). Das Spenger Unternehmen Bergmann & Steffen ist zu einem der innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands gekürt worden. In Frankfurt bekam der Bardüttingdorfer Hersteller für Laserschweißanlagen und -technik die renommierte Auszeichnung »Top Innovator« des Benchmarkingprojekts »Top 100« verliehen.

Diese steht seit 25 Jahren für die wissenschaftliche Ermittlung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Erstmalig im Wettbewerb vertreten, durften Geschäftsführer Uwe Bergmann und Vertriebsleiter Peter Wulf den Preis vor 1500 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft in der Frankfurter Jahrhunderthalle von Mentor Ranga Yogeshwar entgegen nehmen.

»Über die Auszeichnung freuen wir uns sehr. Sie zeigt uns und anderen, dass wir in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet haben«, sagt Uwe Bergmann, der gemeinsam mit seinem Vater Klaus Bergmann die Geschicke des Familienunternehmens leitet.

Spiegel-Lasertechnik

66 Mitarbeiter ist das 1970 von Klaus Bergmann und Günther Steffen in Bielefeld gegründete Unternehmen stark, führt in Deutschland den Markt für Laser Remote Schweißanlagen und -technik an und spielt auch europaweit ganz vorne mit. Kerngeschäft ist der Schweißanlagenbau für die Automobilindustrie. Bei der Laser Remote Schweißtechnik wird der Laserstrahl über Spiegel auf die zu bearbeitenden Bauteile gelenkt. Diese Methode ist deutlich effizienter als das Umpositionieren des Laserkopfes.

Zum Top-Innovator macht das Unternehmen noch eine weitere, zukunftsweisende Komponente: die Entwicklung. Im hauseigenen Laserschweißzentrum werden Prototypen nach Kundenwunsch gefertigt. Mit der Auszeichnung zum Top Innovator ist auch die Möglichkeit des Netzwerkens im »Club of Excellence« verbunden.