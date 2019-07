Spenge (WB). Der Vorstand des Heimatvereins Hücker-Aschen ist fassungslos: Nunmehr zum zweiten Mal wurde eine an der Ecke Sattelmeierweg/Franziska-Spiegel-Weg aufgestellte Holz-Ruhebank entwendet. Am vergangenen Wochenende hat der zweite Vorsitzende Ulrich Placke den Diebstahl festgestellt, als er zufällig den Sattelmeierweg befuhr. Im Frühjahr dieses Jahres hatte Ulrich Placke zusammen mit Heiko Sieks und Jürgen Wildt diese Ruhebank eben dort aufgestellt. Eine weitere Bank steht unter anderem an der Ecke Paradies/Störbrink mit Blick auf das Hücker Moor.