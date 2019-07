Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Munteres Gewimmel herrschte im Innenhof des St.-Martins-Stifts und allerlei Düfte verheißen schon von Weitem verschiedenste Spezereien. Der Einladung zum Sommerfest im St. Martins-Stift folgten am Sonntag hunderte Menschen und belebten die Senioren-Wohneinrichtung in Spenge mit sommerlicher Volksfestatmosphäre.

Als Kooperationspartner bei der Organisation und Ausrichtung des Fests fungierte in diesem Jahr der Gartenbauverein Spenge, der sich bei Losverkauf, am Getränkestand und beim Bestücken des Kuchenbuffets ordentlich ins Zeug gelegt hatte.

Einrichtungsleiter Kramer dankt den Spenger Kaufleuten

»Wir hatten noch nie so viele Preise für unsere Tombola. Unser Dank gilt im Besonderen den Spenger Kaufleuten für die vielen, hochwertigen Sachspenden und Gutscheine«, sagte Einrichtungsleiter Dr. Matthias Kramer. Den Hauptgewinn, zwei Übernachtungen in einer Ferienwohnung in Norddeich, hatte die Vorsitzende des Gartenbauvereins, Brigitte Gorges, gespendet. Helga Schwefeß heißt die Gewinnerin.

Für Unterhaltung sorgte der Shantychor der Marinekameradschaft Bünde. Bewohner, die nicht an den Festlichkeiten teilnehmen konnten, bekamen Besuch vom Musiker Harald Kießlich, der auf den Stationszimmern unterwegs war, um mit Evergreens und Volksliedern für gute Laune bei Bewohnern und Besuchern zu sorgen. Je mehr sich die Einrichtung nach außen öffne, desto mehr werde sie auch in das öffentliche Leben eingebunden, beobachtet Dr. Matthias Kramer. »Heute sind viele Menschen hier, deren Gesichter ich noch nicht kenne«, meinte der Einrichtungsleiter.

Einer, der sich das Sommerfest nicht entgehen lassen wollte, war Dieter Engelhardt, dessen Zeit im Martins-Stift eigentlich schon wieder um war. »Mir gefällt es hier ganz toll«, sagte der Kurzzeitpflegegast. »Ich habe direkt Anschluss im Stift gefunden und würde jederzeit wiederkommen«, erklärte er.