Von Malte Krammenschneider

Spenge (WB). »Mit der Unterzeichnung dieses Kooperationsvertrages komplettieren wir unseren musisch-künstlerischen Bereich. Für die Kinder eine tolle Gelegenheit, praxisnah Kunst zu erleben«, sagte der Schulleiter der Spenger Regenbogen-Gesamtschule, Hartmut Duffert, am Donnerstagvormittag im Böckstiegel-Museum in Werther.

Duffert zeigte sich beim Besuch des noch relativ jungen Gebäudes, das eindrucksvoll in die Landschaft eingebettet wurde, von der nahenden Kooperation durchweg begeistert und bedankte sich für das Engagement von Lehrerin Jaqueline Banke, die auf das Böckstiegel-Museum zugegangen war, um sich nach einer möglichen Zusammenarbeit zu erkundigen.

Expressionismus Thema

Lilian Wohnhas, ihrerseits für die Öffentlichkeitsarbeit des Museums zuständig, zeigte sich vom Vorschlag Bankes sehr angetan und gab in Absprache mit den Museumspädagogen schließlich grünes Licht für eine Zusammenarbeit. »Wir haben einen Bildungsauftrag. Schüler sind für uns eine wichtige Zielgruppe«, sagte Wohnhas, die den Schülern aus den siebten und elften Klassen Böckstiegels Wirken sowohl theoretisch als auch praktisch näher bringen möchte.

»Die Schüler sollen hier etwas über den Expressionismus erfahren und selbst künstlerisch aktiv werden. Die Museumspädagogen haben einen ganz anderen Zugang zu den Kindern, die sich frei von jeglichem Druck mit der Kunst auseinandersetzen sollen«, erklärte Jaqueline Banke, die den Heranwachsenden auf diese Weise auch vermitteln möchte, was das Umland alles zu bieten hat.

Ein besonderer Ort

Dennis Mönkemöller, Schüler aus der Q1, betonte, wie wichtig es sei, nicht nur abstrakte Informationen zu Künstlern zu erhalten, sondern in ihre Lebenswelt förmlich einzutauchen. Dazu trage der Besuch des Böckstiegel-Wohnhauses bei, das bei allen Beteiligten bereits bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

»Wir sind hier an einem besonderen Ort in einer wunderschönen Landschaft, die in jeder Jahreszeit anders aussieht. Hier finden unsere Schüler die Gelegenheit, innezuhalten, die schöne Natur zu entdecken und Motive für die eigenen Arbeiten zu finden«, sagte Banke, die sich herzlich bei der Sparkasse Herford bedankt, welche die Kooperation finanziell unterstützt. Die Ergebnisse der Kooperation sollen übrigens in regelmäßigen Abständen in der Schule ausgestellt werden.