Von Thomas Meyer

Das betraf vor allem das Dachgeschoss, in dem Max Burow und Werner Sauk Einführungen in die Fotografie mit Blitz und mit vorhandenem Licht gaben. Atelierartig, mit schönen Hintergründen und interessantem Lichtspiel, aber auch anspruchsvollen Gegenlichtsituationen war schon der Raum eine Attraktion. Modelle ließen sich unter Anleitung der beiden Fotografen ablichten, was gleich zu Beginn des Fototages viele Besucher anlockte.

Aktiv in Krisengebieten

Ungeteilte Aufmerksamkeit erhielt Jürgen Escher, der seit 1983 in der ganzen Welt – und vor allem in deren krisengebeutelten Ecken – als Fotograf und Fotojournalist unterwegs ist. Viele Bilder des Herforders waren dem Publikum bekannt, die Geschichten dazu weniger und die fotografischen Kniffe dahinter gar nicht. Vom Technischen einmal abgesehen, gab es einiges vom Profi zu lernen, zum Beispiel: »Die Bilder entstehen, auch wenn ihre Spontaneität etwas anderes nahelegt, in der Regel erst, nachdem ich mit den Menschen gesprochen habe. Es ist ganz wichtig, ihnen vorher die Chance zu geben, sich für oder gegen das Foto zu entscheiden. Respekt und Vertrauen sind enorm wichtig«, erklärte Escher.

Ein bisschen schwerer hatten es Yvonne Hupe und Jürgen Hügle mit ihrem Stand zur Video-Postproduktion. Einfach, weil es hier um sehr anspruchsvolle, aufwendige Arbeiten mit teurem Equipment ging, wenngleich auch das Programm Photoshop, dem Marta Rozej-Galczynska mehrere gut besuchte Vorträge widmete, von Interesse war.

Zufrieden mit Resonanz

Mit der Resonanz war VHS-Fachbereichsleiter Mark Stocksmeyer sehr zufrieden. »Die Gäste haben sich nicht nur für die reinen Foto-Angebote interessiert, sondern auch beispielsweise für 3D-Druck und Virtual-Reality-Brillen, das freut mich persönlich sehr«, sagte der EDV-Experte. Der Foto-Tag war der diesjährige Ersatz für die Werburger Kreativ-Tage – deren Namen hätte er aber durchaus auch tragen können.