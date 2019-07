Die heimische Band »Von Weiden« hat sich als Hauptact des Festivals am Samstagabend angekündigt. Foto: Von Weiden/Ralf Bittner

Von Christina Bode

Spenge (WB). Der Specht soll wieder zum Mittelpunkt Bardüttingdorfs werden. Dieses Ziel haben sich Matthias und Stefan Koring gesetzt. Beim Woodpecker-Festival rechnen sie am Samstag, 20. Juli, wieder mit vollem Haus.

Zum dritten Mal veranstalten die Brüder, die vor drei Jahren die Gaststätte »Zum Specht« übernommen haben, das Open Air-Festival am Königbrücker Weg. Vier Bands werden ab 17.30 Uhr auf der überdachten Außenbühne auftreten. Als Hauptact konnten die Organisatoren in diesem Jahr erstmals die Band »Von Weiden« gewinnen. »Darüber freuen wir uns besonders«, sagt Matthias Koring. Denn die Brüder engagieren sich auch im Heimatverein und helfen unter anderem bei der Organisation des Warmenau Open-Air, das die heimische Formation »Von Weiden« mit ins Leben gerufen hat. Ganguin, Houston McCoy und Jörg Machan sind die weiteren Musiker, auf die sich das Publikum am Samstag freuen kann.

Ganguin steht für Musik mit viel Herz und Melancholie

Marcel Ganguin aus Bielefeld steht für Singer-Songwriter-Musik mit viel Herz und Melancholie. In seinen Texten singt er – begleitet von seiner Band – über das Erwachsenwerden sowie kleine und große Alltagsdinge. Im vergangenen Jahr präsentierte er dem Publikum beim »Woodpecker Festival« sein erstes Studioalbum.

Die Punkrock-Band Houston McCoy beschreibt ihren Musik-Stil selber als »Gleitschuhpunk«. Die Bielefelder Gruppe singt ihre selbst komponierten Texte fast ausschließlich auf Englisch.

Von Jörg Machan aus Westerenger wird es wieder Rock- und Folkklassiker zu hören geben.

Hauptact mit Mix aus Polka, Walzer, Rock und Ska

Als Headliner treten dann am späteren Abend »Von Weiden« auf. Mit Klarinette, Geige, Akkordeon, Gitarre, Bass, Gesang, Schlag- und Blasinstrumenten spielt die Formation einen Musikmix, in dem Polka oder Walzer aber auch Rock und Ska vorkommen. »2007 hatten ›Von Weiden‹ ihren ersten Auftritt im Specht. Sie sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob sie bei unserem Festival auch dabei sein dürfen«, sagt Matthias Koring.

Dem Hobby-Gastronom ist es wichtig, den Zusammenhalt im Dorf zu stärken. »Das Festival lockt die Besucher wieder in den Specht. Alle Besucher hatten bislang immer riesigen Spaß«, sagt er. Der Eintritt ist frei. Für Essen und Trinken ist mit Bratwurst, Pommes, einem Bier- und Eiswagen gesorgt.