Von Christina Bode

»Spenge bietet Vielfalt« ist der Titel des siebenminütigen Films, der all das zeigt, was die Stadt Spenge zu bieten hat. Der Hobbyfilmer hat bereits in den vergangenen Jahren einige größere Filme mit Spenger Themen gedreht. Unter anderem ging es darin um Ehrenämter in der Stadt, die Entwicklung der Dörfer oder die Warmenau. Alle Filme wurden auch im Zentral-Theater gezeigt.

»Vor einem Jahr zeigte mir eine Bekannte aus Eisenach einen Imagefilm ihrer Stadt. Da dachte ich mir, dass man so etwas für Spenge doch auch machen könnte«, sagt der 79-Jährige.

Schömann kennt Spenges Ecken

Bei Bürgermeister Bernd Dumcke und Heidrun Hellmann, zuständig für das Stadtmarketing, stieß er mit seiner Idee auf offene Ohren. »Wir sind nicht auf Rosen gebettet, darum ist es eine schöne Sache für die Stadt, wenn jemand sich in diesem Maße ehrenamtlich engagiert«, sagt Bernd Dumcke.

Außerdem sei Werner Schömann jemand, der viele Ecken, Daten und Vereine kenne.

Guter Querschnitt

Einige Male trafen sich die drei zu Gesprächen, schauten erste Entwürfe an und überlegten, welche Aspekte der Film enthalten sollte. »Wir konnten sicher nicht jeden in dem Film berücksichtigen, haben aber meiner Ansicht nach einen guten Querschnitt hingekriegt«, sagt Heidrun Hellmann.

Luftbilder mit der Drohne

Werner Schömann griff bei der Auswahl der Bilder auf einige alte Aufnahmen aus seinem Repertoire zurück, drehte aber auch viele Szenen neu. »Einige Orte – zum Beispiel die Charlottenburg – waren gerade umgebaut. Diese aktuellen Bilder wollten wir natürlich auch zeigen«, sagt Schömann. Luftaufnahmen machte Stefan Henke mit der Drohne, die Hintergrundmusik kommt von dem Produzenten Markus Pitzer aus Österreich.

»Die Produktion von Filmen macht mir unheimlich viel Spaß. Darum mache ich das sehr gerne für die Stadt«, sagt der gebürtige Bielefelder Schömann, der vor 52 Jahren nach Spenge gezogen ist. Ungefähr genauso lange beschäftigt er sich mit diesem Hobby.

Der Imagefilm kann auf Youtube oder der Homepage der Stadt Spenge angeschaut werden:

www.spenge.de/tourismus

Kommentar