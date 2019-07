Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Der Elektriker der Kläranlage Spenge, Stefan Müller, hat am Freitag die neue Schaltanlage für das unterirdische Pumpwerk an der Ecke Schülerstraße/Blumental fertig gestellt. Damit sind die Vorarbeiten soweit erledigt, dass am Montag, 22. Juli, die Tiefbauer kommen können, um die weiteren Sanierungsarbeiten am Pumpwerk Blumental vorzunehmen.