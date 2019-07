Von Daniela Dembert

Foto: Daniela Dembert

Die Familien der Brüder Matthias und Stefan Koring hatten mit Unterstützung von Freunden und des Heimatvereins Bardüttingdorf zum Open-Air-Konzert geladen. Zahlreich strömten die Besucher, mehr als 200 an der Zahl, in die Kneipe am Königsbrücker Weg.

Großes Wiedersehen

Familiär ging es an diesem Abend nicht nur beim Von-Weiden-Frontmann zu. Die Stimmung war geprägt von Wiedersehensfreude, nachbarschaftlichem Schnack und freundschaftlicher Begegnung. Der Westerengeraner Musiker Jörg Machan, der gemeinsam mit Duettpartnerin Annette Paulsen vor dem sintflutartigen Regen ins Kneipeninnere flüchten musste, ist ein alter von Freund Matthias Koring und wie auch die anderen Musiker – abgesehen von Von Weiden – schon seit dem ersten Festival 2017 dabei.

Machan und Paulsen genügte ein kleines Plätzchen, um mit Gesang und Gitarre für authentische Live-Atmosphäre und Publikumsnähe zu sorgen.

Punkrock und poetische Songs

Die Schauer waren vorbei – und schon ging es für den Singer-Songwriter Marcel Ganguin raus auf die Freiluftbühne. »Ich bezeichne meine Musik gern als euphorische Melancholie«, sagt der tätowierte Bielefelder über seine ehrlichen, direkten und ohne poetische Schnörkel dargebotenen Songs übers Leben.

Nach Ganguin wurde es laut. Huston McCoy kaperten die Bühne und aus den Gitarrenkoffern sprang der Punkrock. »Eigentlich waren die der Ursprung des Festivals«, erzählt Matthias Koring.

Denn vor drei Jahren hatte die befreundete Band nach einer ersten Auftrittsmöglichkeit gesucht. Man kennt sich also unter einander. Da wundert’s auch nicht, dass plötzlich Jörg Machan auf der Bühne auftaucht, um den Punkrockern ein Eierlikörchen zu servieren.

»Specht« hat Konzession

Apropos erstes Mal: auch Von Weiden haben ihr Debüt einst im »Specht« gegeben. »Wir finden es toll, dass diesem Gebäude wieder Leben eingehaucht wird. Und das nicht von Gastronomen, die hier ein Schnitzelparadies eröffnen möchten, sondern von Menschen, die das aus Leidenschaft und Liebe zum Dorf tun«, so Kreft auf der Bühne. Vom Publikum kam reichlich zustimmender Applaus in Richtung der Veranstalter, die an diesem Abend noch eine erfreuliche Nachricht verkündeten.

»Der ›Specht‹ hat wieder eine Schankkonzession. Ab September öffnen wir jeden ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr zum Kneipenbetrieb«, berichtet Matthias Koring. Dann soll die Kneipe wieder Anlaufstelle für die ansässigen Vereine werden und einen Platz bieten, an dem die Dorfgemeinschaft sich trifft.

»Der Zusammenhalt hier in Bardüttingdorf ist einfach besonders. Das wollen wir unterstützen«, sagen die Korings. Klar, dass bei den Songs von Von Weiden das dörfliche Leben gebührend gefeiert wurde. Witziger Abschluss: Henning Kreft gab die Vereinshymne des TuS BaWa zum Besten, in die die anwesenden Vereinskicker lauthals einstimmten. Infos zum »Specht« gibt’s bei Facebook unter dem Stichwort »Specht«.