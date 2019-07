Spenge (WB/gge). Das Haus Seippel an der Langen Straße 49 in Spenge ist verkauft. Die Immobilie, die am Ostersamstag, 31. März 2018, von Bankräubern in die Luft gesprengt worden war und seitdem brach liegt, ist von Ludwig Seippel an die Firma Gustav Bokermann Projektierungs- und Immobilien GmbH mit Sitz in Bielefeld veräußert worden.