Seit März 2018 können Fußgänger den Bürgersteig vor dem Haus Seippel (links) an der Langen Straße in Spenge nicht benutzen. Ein Zustand, der auch von den Lokalpolitikern beklagt wird. Ende August könnte die Situation bereinigt sein, wenn der Hausabriss wie geplant erfolgt ist. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Spenge (WB). Die medizinische Versorgung auf dem Land ist ein Problem. In Spenge tun sich nach dem Verkauf des Hauses Seippel an der Langen Straße neue Möglichketen auf. Ein Ärztehaus soll entstehen.

»Wir planen zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss«, sagt Projektentwickler Ulrich Inderwisch aus Enger. Er ist für die Firma Bokermann mit Sitz in Bielefeld tätig, die auch schon den Rewe/Rossmann-Komplex an Südkreisel der Langen Straße in Spenge realisiert hat. Auch das Bünger-Areal an der Langen Straße/Ecke Bussche-Münch-Straße, angrenzend an den Friedhof, trägt Inderwischs und Bokermanns Handschrift. Der Pflegedienst Bonitas. das Kreisjugendamt und eine Bäckerei sollen unter anderem in die zwei Wohn- und Geschäftskomplexe einziehen. Das Gelände ist bereits freigeräumt, Baustart soll Anfang August sein.

Sprengsatz zerstört Geldautomaten und Haus

Das Haus Seippel, 1865 errichtet, war Ostersamstag 2018 durch einen Sprengsatz zerstört worden. es entstand ein Gesamtschaden von 300.000 Euro. Räuber hatten es auf den Geldautomaten am Gebäude abgesehen. Die gewaltige Detonation hatte auch das Geschäft von Sabine Hellmann (Uhren, Optik, Schmuck) zerstört. Letztere ist inzwischen an die Biermannstraße umgezogen.

Ludwig Seippel (79) und dessen Ehefrau Ursula (74) haben inzwischen eine Wohnung am Feuerwehr-Gerätehaus an der Eschstraße in Enger-Mitte bezogen. Dort wollen sie nun auch wohnen bleiben, nachdem sie mit ihren Kindern darin übereingekommen sind, das Haus der Familie an der Langen Straße 49 zu verkaufen.

An vergiftetem Wasser gestorben

»Ich werde in diesem Jahr 80 Jahre und für unsere Kinder wäre es zu viel Aufwand, das Haus an der Langen Straße abzureißen und neu aufzubauen«, begründet Ludwig Seippel die Entscheidung im Familienrat, sich von Haus und Grund zu trennen. Gesichert werden mithilfe der Stadt nun historische Steine von der Werburg, ein alter Torbalken vom Nachbarhaus und der Mühlstein eines alten Brunnens. Seippels Großvater hatte ihn auf den Brunnen gelegt, nachdem Jungen einen Iltis-Kadaver hineingeworfen hatten und Marie Luise Elisabeth Seippel am 31. März 1880 an dem vergifteten Wasser gestorben war.

2400 Quadratmeter Baufläche

Das Ärztehaus ist auch ein Wunsch von Spenges Bürgermeister Bernd Dumcke. Zumal der Bürgersteig gegenüber vom Rathaus nach dem Seippel-Brand wegen der Objektschutz-Maßnahmen nicht begehbar ist. »Wir hoffen, dass das Problem bis Mitte August gelöst ist und wir mit dem Abriss des alten Gebäudes beginnen können«, erklärt Inderwisch. Und ergänzt: »Wir müssen jetzt Ärzte finden, die sich dort niederlassen wollen.« 2400 Quadratmeter Baufläche stehen zur Verfügung. Sie könnten alternativ auch Wohnzwecken dienen.

Kommentar

Gut Ding braucht Weile, besagt ein Sprichwort. Dass jetzt, nach fast anderthalb Jahren, feststeht, dass das 2018 von einem Sprengsatz zerstörte Haus Seippel einer neuen Nutzung zugeführt werden soll, ist eine gute Nachricht. Denn dass der Gehweg an der Langen Straße nicht genutzt werden kann, war und ist als Dauerzustand kaum hinzunehmen. Die Planungen für ein Ärztehaus durch den Investor Bokermann weisen in die Zukunft. Jetzt heißt es: Mediziner, bitte melden! Gerhard Hülsegge