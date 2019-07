Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Mit »Trompete & Tasten« lautete das Motto des zweiten Sommerabend-Konzerts in der Kirche zu Klein-Aschen am vergangenen Wochenende.

Die Kirchenmusiker Friederike Beckmann und Matthias Menzel haben ein Programm erarbeitet, »das möglichst kontrastreich die Vielfalt der Kompositionen für Blechblas- und Tasteninstrumente zeigen soll«, erklärte Menzel, der die Sommerabendkonzerte bereits im fünften Jahr organisiert.

Barocke Kompositionen

Zum Einsatz kamen im ersten Teil des Abends Orgel und Piccolotrompete. Die Musiker intonierten barocke Kompositionen von Tomaso Albinoni, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und Jean Baptiste Loeillet de Gant.

In der zweiten Konzerthälfte wechselten Beckmann und Menzel von der Orgelempore ans Klavier vor den Altarraum und musizierten dort, für die etwa 50 Zuhörer nun sichtbar, weiter.

Kontraste prägten diese Hälfte des Programms. Während Sergej Rachmaninoffs Vocalise op. 34 Nr.14 in b-moll noch von eher düsterer Stimmung geprägt ist, wird sie mit Anton Diabellis Sonatina op. 151 Nr. 1 in F-Dur beschwingt und tänzerisch. George Gerschwins »Summertime« markiert einen Ausreißer ins Jazzige. Matthias Menzel wechselt in diesem Teil des Konzerts zwischen den Trompeten und seinem Flügelhorn und setzt für eine differenzierte Palette an Sounds auf verschiedene Dämpfer. Als Finale hat Menzel das Trompetenkonzert in Es-Dur von Joseph Haydn erwählt, »das wohl bedeutendste Trompetenstück überhaupt«, wie er hervorhebt.

Kirchenmusiker arbeiten zusammen

In Friederike Beckmann, die in Rödinghausen als Kirchenmusikerin tätig ist und bald eine Vertretungsstelle als Musiklehrerin an der Grundschule Oldinghausen-Pödinghausen antreten wird, ist ebenso wie bei Matthias Menzel schon in jungen Jahren der Wunsch erwachsen, im Bereich der Kirchenmusik tätig zu sein. »Ich freue mich über diese Zusammenarbeit«, betont Menzel, denn »es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das so harmoniert.«

Das nächste Sommerabendkonzert findet am Freitag, 2. August, statt und wird von Menzel am Klavier gestaltet.