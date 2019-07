Von Gerhard Hülsegge

Spenge (WB). Mit der Zusage des Landes NRW, 200.000 Euro für die Sanierung der Wallholländer Mühle in Hücker-Aschen zur Verfügung zu stellen, rückt die Baumaßnahme in greifbare Nähe. Die Mühle könnte spätestens 2020 wieder eröffnet werden.

»Erst, wenn wir den Förderbescheid des Landes im Haus haben, können wir loslegen«, sagt Spenges Bürgermeister Bernd Dumcke. Er hatte im November vergangenen Jahres die Schließung der Dieckmann’schen Mühle von 1861 am Gehlenbrink/Ecke Windmühlenweg verfügt, weil Gutachter Christoph Probst Einsturzgefahr signalisiert hatte. Die benachbarte Heimatstube konnte indes weiter genutzt werden. Auch die Toiletten sind wieder zugänglich.

Holz vom Pilz befallen

Nicht stattfinden konnten bis dato die gewohnten Veranstaltungen des Heimatvereins, der sich um die Pflege der Mühle und des Areals ringsum kümmert. Restaurator Probst hatte bei seiner Visite 2018 festgestellt, dass die Holzbalken im Innern der Mühle nicht nur alt, sondern auch vom Pilz befallen sind. Von außen war Wasser in die Mühle eingedrungen. Und auch das Mauerwerk rings um die Mühle ist schadhaft.

Die Stadt Spenge hat 90.000 Euro in den Doppelhaushalt 2019/2020 für die Mühlensanierung eingestellt. Zusammen mit den Landesmitteln für den ländlichen Raum ist die Baumaßnahme, deren Gesamtkosten mit 300.000 Euro veranschlagt sind, so gut wie finanziert.

Land fördert Maßnahme

»Auf den Zimmermann wartet die meiste Arbeit«, erklärt Dumcke. Im Detail sind folgende Ausgaben (auf- und abgerundet) geplant: 63.000 Euro für die Baustelleneinrichtung und Zimmermannarbeiten, 44.000 Euro für die Schädlingsbekämpfung, 29.000 Euro für die Erneuerung des Innenputzes, 38.000 Euro für die Instandsetzung der Wallmauer und Architekturglieder aus Naturstein, 3000 Euro für die Malerarbeiten an den Türen, 10.000 Euro für die Sanierung des Betonpflasters und der Wasserführung auf dem Wall, 17.000 Euro für Klempnerarbeiten an der Wallmauer und am Mühlenstumpf sowie 40.000 Euro für Baunebenkosten wie Planung, Bauleitung und Statiker. 47.000 Euro fallen außerdem noch an Mehrwertsteuer an. Die Förderquote des Landes liegt bei 65 Prozent.

Stadt seit 1979 Pächter

»Wir werden die Arbeiten beschränkt ausschreiben, weil wir Fachfirmen brauchen, die auch etwas von der Materie verstehen«, so Bernd Dumcke. Die Windmühle in Hücker-Aschen gehört der Familie Dieckmann, die Stadt Spenge hat sie 1979 für damals noch 1420 D-Mark auf Erbpacht für 99 Jahre gepachtet. Die Windmühle in Hücker-Aschen wurde 1955 stillgelegt. Letzter Pächter war Müllermeister Walter Maurer. Das Datum, wann die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein könnten und die Mühle wieder geöffnet werden kann, macht Bürgermeister Bernd Dumcke nicht zuletzt vom Wetter abhängig.