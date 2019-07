Von Kathrin Weege

»Wir haben uns seit 2000 dafür stark gemacht, dass die 430 Meter an der Bünder Straße für die schwächsten Verkehrsteilnehmer – wie unsere Kinder – sicherer gemacht werden«, sagt Stefan Semmler, der direkt an der L783 wohnt. Inzwischen sind seine Kinder längst erwachsen. Er holt eine alte Ausgabe des WESTFALEN-BLATTES hervor und zeigt auf das Foto: »Als wir die ersten Pressegespräche hatten, saßen sie noch im Kinderwagen.«

1043 Unterschriften gesammelt

Und so begann alles: 1998 kam den Anwohnern der Gedanke: Hier muss sich was tun. »Wir haben uns an die Stadt gewandt. Hätte sie sich um den Lückenschluss gekümmert, hätten wir das dafür benötigte Land zur Verfügung gestellt«, blickt Britta Diekmann, ebenfalls Anliegerin der Bünder Straße, zurück. Bei der Stadt erfuhren die Anlieger, dass das Land zuständig sei und Spenge nichts machen könne. Und der Landesbetrieb wollte zu der Zeit nichts unternehmen. »2000 dann strebten wir ein Bürgerbegehren an. Wir zogen los und sammelten in Geschäften, Schulen, Kindergärten und an den Haustüren Unterschriften. 1043 waren es am Ende – und das reichte«, erinnert sich Semmler.

Provisorischer Weg kostete 30.000 Mark

Diese Unterschriftenlisten haben sie dem damaligen Bürgermeister Christian Manz überreicht. Noch bevor aber das Bürgerbegehren richtig greifen konnte, sprang die CDU auf den Zug mit auf und stellte einen Antrag. »Nach Beratung durch die Kommunalpolitiker stand bald fest: Es soll einen provisorischen Rad- und Fußweg geben – unter anderem aus Schotter«, berichtet Semmler. Diekmanns verpachteten die entsprechenden Flächen dafür an die Kommune. 30.000 Mark ließ sich die Stadt die Gesamtmaßnahme damals kosten.

Die Arbeiten am Radweg an der Bünder Straße sind fast abgeschlossen. Noch fehlt allerdings die Beleuchtung. Foto: Weege Die Arbeiten am Radweg an der Bünder Straße sind fast abgeschlossen. Noch fehlt allerdings die Beleuchtung. Foto: Weege

»Das war eine echte Erleichterung für uns. Endlich mussten wir nicht mehr mit dem Auto die paar Meter bis zu den Nachbarn fahren, und die Kinder konnten sicher von A nach B kommen«, sind sich Stefan Semmler und seine Frau Elke einig. Die Kurven vor ihrer Haustür seien früher wie heute ein Unfallschwerpunkt. »Hier wird nicht immer, wie vorgeschrieben, Tempo 70 gefahren. Manchmal rasen hier welche mit 120 durch – und schleudern aus der Kurve. An dieser Stelle sollte die Polizei mal die Geschwindigkeit kontrollieren, meinen die Semmlers. »Ohne den Radweg hier Fahrrad zu fahren – unvorstellbar«, so Stefan Semmler.

Fördermittel für einen Bürgerradweg

2018 dann kam richtig Bewegung in die Sache. Fördermittel für einen Bürgerradweg standen bereit. »Wir haben dann unser Land verkauft, so dass der Radweg dort entstehen kann. Das war kein Problem für uns. Schließlich profitieren sehr viele Bürger von dem Lückenschluss«, betont Diekmann. Seit 11. Juni arbeitete die Baufirma Dieckmann aus Osnabrück am Radweg. Währenddessen war die Bünder Straße ab dem Hücker-Kreuz für die Bauarbeiten gesperrt. Doch damit ist seit Mittwoch Schluss.

Alle 50 Meter eine Straßenlaterne

Bei dem neuen geteerten Radweg handelt es sich um einen so genannten Bürgerradweg. »Um Radwege auch dann verwirklichen zu können, wenn es auf dem herkömmlichen Weg kurzfristig nicht möglich erscheint, setzt Nordrhein-Westfalen auf den Einsatz lokaler Bauunternehmen in Kooperation mit den beteiligten Kreisen oder Kommunen. Straßen.NRW beteiligt sich an den Kosten«, ist auf der Homepage des Landesbetriebs Straßen NRW zum Thema Bürgerradweg zu lesen. Die Kosten für die 420 Meter lange Strecke, die eine Fahrbahnbreite von 2,50 Metern und eine Bankette von 50 Zentimetern hat, betragen 150.000 Euro. Alle 50 Meter soll eine Straßenlaterne auch bei Dunkelheit für Sicherheit sorgen.