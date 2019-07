Elke Wiemer-Tiemann (von links), Bernd Tiemann und Rechtsanwalt Torsten Vossiek beraten Mitglieder in Fragen rund um Haus- und Wohnungseigentum. Der Verein Haus und Grund zählt aktuell 142 Mitglieder. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Im Juni 1924 wurde der Haus- und Grundbesitzerverein Spenge – wie er damals hieß – gegründet. Wie in alten Protokollen nachzulesen ist, betrug der Mitgliedsbeitrag damals drei Reichsmark, das Eintrittsgeld 50 Pfennig. August Bergmeier war Vorsitzender. Hauptsächlich wurde damals über Steuerprobleme gesprochen. Zwei Jahre später hatte der Verein 60 Mitglieder. Die Belebung des Baumarktes und Milderungen in der Bauzinssteuer beschäftigten die Menschen damals in Spenge.

Verein hat 142 Mitglieder

Heute, 95 Jahre später, zählt der Verein 142 Mitglieder. »Die Themengebiete, über die sie sich beraten lassen, sind sehr vielfältig«, sagt Bernd Tiemann, seit 2015 Vorsitzender des Vereins. Wenn rechtliche Beratung nötig ist, können sich die Mitglieder an den Spenger Rechtsanwalt Torsten Vossiek wenden. Fragen jeglicher Art zur Vermietung würden die Mitglieder vor allem beschäftigen, sagt Vossiek.

Wie laufen Wohnungseigentümerversammlungen ab, was müssen Mitverträge enthalten, wie gehe ich mit Baumängeln oder Verschönerungsreperaturen um? Immer häufiger kämen aber auch Fragen zum Nachbarschaftsrecht, sagt Vossiek. Nicht zuletzt, weil die immer enger werdende Bebauung auch Konfliktpotenzial biete. Während Vossiek die juristische Erstberatung übernimmt, leiten Bernd Tiemann und seine Frau Elke Wiemer-Tiemann, im Verein Kassiererin und Schriftführerin, die Geschäftsstelle. Bei ihnen bekommen Vermieter Formulare wie Mitverträge, Übergabeprotokolle oder Insolvenzchecks.

Grillabend und Ausflug

Das Einzugsgebiet der Mitglieder reicht über die Stadtgrenzen von Enger und Spenge hinaus bis nach Herford. Bei ihrer jährlichen Hauptversammlung werden die Mitglieder außerdem über aktuelle Themen wie zum Beispiel Einbruchschutz, altersbedingte Umbauten oder rechtliche Themen informiert. Neben einem Grillabend steht einmal im Jahr auch ein Ausflug auf dem Programm.