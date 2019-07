Von Christina Bode

Spenge (WB). Die laue Sommernacht von Samstag auf Sonntag nutzten unbekannte »Badegäste«, um in das Werburger Waldbad an der Bussche-Münch-Straße einzubrechen. Dabei kühlten sie sich nicht nur im Wasser ab, sondern richteten erheblichen Schaden an.