Von Daniela Dembert

Spenge (WB). »Liebe für alle, Hass für keinen« steht auf den Trikots der 72 Läufer, die beim zweiten Ahmadiyya-Charity-Walk in der Holzwiese an den Start gegangen sind. Die Teilnehmer, fast ausschließlich Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde des Kreises Herford, laufen für den guten Zweck.

»Unsere Gemeinden organisieren diese Wohltätigkeitsläufe bundesweit. In Nordrhein-Westfalen sind einige Städte, beispielsweise Köln, schon seit Jahren mit dabei«, erzählt Wasim Aslam vom Organisationsteam.

Es gehe der Ahmadiyya-Gemeinde um das Ermöglichen von Teilhabe am sozialen Miteinander. »Wir wollen unsere Verantwortung innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen und durch Aktionen wie den Charity-Walk die Aufmerksamkeit auf Menschen am Rand der Gesellschaft und auf unterstützenswerte Organisationen lenken«, sagt Gemeindevorsteher Mustansar Ahmad.

Lokaler Verwendungszweck

Der Erlös aus den Start- und Sponsorengeldern geht in diesem Jahr jeweils mit einem Betrag von 400 Euro zugunsten des Jugendzentrums Charlottenburg und des Integrationsvereins Asyl Spenge, 200 Euro gehen an die der Gemeinde nahestehende Hilfsorganisation »Humanity first«, die sich für Menschen in Katastrophenregionen einsetzt.

»Der Verwendungszweck für die Gelder ist immer ein lokaler«, erklärt Ahmad. »Wir stellen bei den Vorbereitungen zu den Läufen jeweils eine Anfrage an die Stadtverwaltung, welche Organisationen finanzielle Zuwendungen besonders gut gebrauchen können«, so der Theologe weiter.

Vier Kategorien

Gestartet wurde in vier Kategorien: Kinder bis sieben Jahre liefen 500 Meter, Kinder von sieben bis 15 Jahre mussten einen Kilometer bewältigen und für die Alterskategorien 15 bis 40 Jahre und die Ü-40 war die Strecke dann 2,5 Kilometer lang.

Schnellstes Kind unter sieben wurde Jahzaib Ahmed, Erster bei den Ü-15-Läufern ist Abdullah Khan, Sieger unter den 15- bis 40-Jährigen wurde Mohammad Osman und schnellster Ü-40-Läufer ist Malik Mubeenul Islam. Als bestes Mädchen im Wettbewerb wurde Shirsma Yasmin Malik ausgezeichnet.

»Wir überlegen, im kommenden Jahr einen Lauf über eine längere Strecke anzubieten, um mehr Teilnehmer zu gewinnen. Für passionierte Läufer sind unsere Distanzen nicht interessant«, berichtet Wasim Aslam. Zuspruch von Nicht-Mitgliedern der Gemeinde gebe es bereits, der sei aber ausbaufähig.

Gemeinschaft kennenlernen

Darüber hinaus wolle man auch die Öffentlichkeit einladen, die Religionsgemeinschaft unverbindlich kennenzulernen. »Wir möchten mit Menschen ins Gespräch kommen, um die diffusen Ängste und Vorbehalte gegenüber dem Islam abzubauen«, betont Gemeindevorsteher Mastansar Ahmad.

Und weil es sich bei einer kleinen Stärkung gut klönen lässt, winkt nach der Siegerehrung ein gemütliches Beisammensein mit Getränken und pakistanischen Spezialitäten.