Spenge (WB). Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag aus einem Zeltanbau einer Gaststätte an der Moorstraße in Spenge mehrere Lebensmittel entwendet.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr am Morgen in ein Lagerzelt ein, das sich direkt am Gebäude befindet. Aus diesem entwendeten sie nach Angaben der Polizei mehrere Lebensmittel, so wie eine hochwertige gusseiserne Pfanne mit dem dazugehörenden Kranz. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können oder möglicherweise die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen. Die Kreispolizeibehörde an der Hansastraße ist erreichbar unter der Telefonnummer 05221/8880.