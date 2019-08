Von Thomas Meyer

Vor zehn Jahren das erste Mal König

Achim Obermann ist einer, auf den sich der Schützenverein verlassen kann und der seine Regentschaft nicht zufällig mit seinem zehnjährigen Thronjubiläum zusammen gelegt hat. Im Jahr 2009 war er das erste Mal Schützenkönig gewesen.

Zu seiner Königin nahm sich der 57-jährige Landwirt am Montagnachmittag Roswitha Meyer, die bereits vor 25 Jahren Schützenkönigin war. Und auch der restliche Thron besteht aus erfahrenen Schützen. Adjutanten sind Jannick Peiniger (Inhaber der Verdienstnadel des Westfälischen Schützenbundes) und Holger Postler, die Thronpaare heißen Harald und Renate Jürgens, Bernhard und Elsbeth Fabian, Rolf und Hilde Kniepkamp sowie Rüdiger und Martina Hochstrate.

Oberst Kniepkamp ist froh über erfahrenen und engagierten Regenten

»Ich bin wirklich froh, dass wir mit Achim Obermann einen neuen, erfahrenen und engagierten König gefunden haben, und freue mich auf das kommende Schützenjahr«, sagte Oberst Rolf Kniepkamp. Im Jahr 2012 hatte Obermann dem König Olaf Kuhlmann seine Frau Kathrin als Adjutant zur Seite gestanden.

Der Schützenfestmontag hatte mit dem Einzug seiner scheidenden Majestät Dirk Kniepkamp auf einem Karussellpferd am Schützenwäldchen begonnen, während die Schützendamen Ex-Königin Silke Kniepkamp als Shopping Queen in Anlehnung an die gleichnamige Fernseh-Sendung verkleidet hatten. Gestärkt vom Bürgerfrühstück traten sie dann zum Königsschießen an.

Nach der Königsproklamation gab es am Montag einen weiteren Festabend mit der Musikband »Nightflames«. Die hatte bereits den Festball am Samstagabend gestaltet und heizte den Schützen des Schützenvereins Lenzinghausen mit ihren Songs ein weiteres Mal mächtig ein.