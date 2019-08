Das betroffene Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Langen Straße in Spenge. Foto: Christian Müller

Spenge (WB/cm) Weil dichter, schwarzer Rauch aus dem Schornstein eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Langen Straße in Spenge emporstieg, rückte am Mittwochabend die Feuerwehr aus. Mehrere Anrufer meldeten den Brand um etwa 18.45 Uhr. Mit 40 Brandbekämpfern war die Feuerwehr im Einsatz.