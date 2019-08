Stundenlang hocken Boris (sitzend) und Dmitry Kert auf ihren Klapphockern und skizzieren die Gebäude, die sie später fotorealistisch abbilden wollen. Die Martmühle, die in Spenge an der Grenze zu Hoyel liegt, haben sie durch Zufall gefunden. Hier wollen sie ein paar Tage bleiben. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Spenge (WB). Wenn in Sankt Petersburg die Sommerferien beginnen, setzen sich Boris (73) und sein Sohn Dmitry Kert (31) in ihren Caravan und fahren los – ohne Plan, einfach dorthin, wo es schön ist. So sind sie in dieser Woche an der Martmühle in Spenge gelandet.