Zwei dieser Bänder waren ohne erkennbaren Grund an Zufahrten zum Zentralen Omnisbusbahnhof in Spenge gespannt worden.

Spenge (WB). Bei einem gefährlich Unfall am Zentralen Omnibusbahnhof in Spenge ist am Mittwochabend eine 17-Jährige aus Enger am Hals verletzt worden. Die Motorradfahrerin fuhr gegen ein gespanntes Textilband und stürzte.