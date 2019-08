Der Rohbau des ersten Anbaus an der Grundschule Spenge-Mitte ist bereits fertig. Hier entstehen vier Klassenräume. Der zweite Anbau entsteht auf der gegenüberliegenden Seite an der Aula. Dorthin sollen Nebenräume aus dem Keller verlegt werden. Foto: Bode

Von Christina Bode

Spenge (WB). Viele Kinder, die am Mittwoch aus den Ferien kommen, werden ihre Schule wohl kaum wiedererkennen. Sowohl an der Grundschule Spenge-Mitte als auch in Offenen Ganztag Lenzinghausen hat sich in den vergangenen Wochen viel getan.

Die Bauarbeiten an der Grundschule Spenge-Mitte sind allerdings längst noch nicht abgeschlossen. Wohl erst im Sommer 2020 werden Kinder und Lehrer die beiden Anbauten nutzen können. »Um das pädagogische Konzept umsetzen zu können, wurden dringend Räume benötigt«, erklärt Spenges Bürgermeister Bernd Dumcke.

Die Schulküche, ein Kunst- und Werkraum, ein PC-Raum, das Schwarzlichttheater und die Toiletten befanden sich bislang im Keller. »In diesen dunklen feuchten Räumen sahen wir keine Zukunft. Sie waren nicht mehr für den Aufenthalt geeignet«, sagt Dumcke. Auch im Offenen Ganztag werden immer mehr Räume benötigt. »Angefangen haben wir mit 50 Kindern, mittlerweile werden hier 170 Kinder betreut«, sagt der Bürgermeister.

Aula als Veranstaltungsort

Der Offene Ganztag zieht nun in den Quertrakt der Schule, in dem die Musikschule vor dem Umzug ins Realschulgebäude untergebracht war. Außerdem wird es zwei Anbauten geben. In einem, der in Richtung Lange Straße gebaut wird, entstehen vier Klassenräume. In einen weiteren, der vor die Aula gebaut wird, ziehen die Nebenräume aus dem Keller. »Die Schulküche wird künftig so ausgebaut, dass sie auch für Veranstaltungen genutzt werden kann«, sagt Dumcke. So könnten in der Aula künftig auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Über diesen Anbau soll auch die Barrierefreiheit des Gebäudes hergestellt werden. Mit einem Fahrstuhl und einer Brücke gelangen Gehbehinderte in den Altbau.

Die Räume des Offenen Ganztags in Lenzinghausen wurden um ein gesamtes Stockwerk erweitert. Foto: Bode Die Räume des Offenen Ganztags in Lenzinghausen wurden um ein gesamtes Stockwerk erweitert. Foto: Bode

Digitaler Ausbau

Darüber hinaus wird das gesamte Schulgebäude auf einen moderneren Stand gebracht. »Die Heizung wird erneuert, ein Klassenraum zur Toilette umgebaut, die künftig auch vom Schulhof aus begehbar ist, eine zweite Toilettenanlage entsteht im Neubau«, zählt Dumcke auf. Etwa zwei Millionen Euro werden in dieses Projekt investiert. Aus dem Fördertopf »Gute Schule« wird die Verkabelung aller Räume finanziert, die an einen zentralen Server angeschlossen werden, damit digitalunterstützter Unterricht möglich ist. In den Sommerferien 2020 soll dann die Ausstattung mit Geräten erfolgen. Der digitale Ausbau ist auch für die anderen Grundschulen geplant.

Blick über die Felder

Doppelt so groß wie vorher sind nun die Räume des Offenen Ganztags in Lenzinghausen. »Wir haben das Dach abgetragen und die unteren Räume in der ersten Etage gespiegelt«, erklärt Dumcke. Nachdem eine Gruppe ein Jahr lang in einem Klassenraum untergebracht war, kann sie nun in den Neubau einziehen. Der zweite entstandene Gruppenraum wird von der Randstundenbetreuung in Anspruch genommen.

Außerdem sind Toiletten und ein Mitarbeiterraum entstanden. 400.000 Euro wurden investiert, Fördermittel gab es keine. Am meisten freuen werden sich die Kinder vermutlich über eine zur Sitzecke umfunktionierte Fensterbank, von der sie einen freien Blick über die Felder haben.