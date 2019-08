An dieser Verkehrsinsel an der Wallenbrücker Straße/Ecke Diemker Straße hatte der 14-Jährige aus Spenge die Straße überquert und ist Zeugenaussagen zufolge gegen den Pferdeanhänger eines SUVs aus Gütersloh gelaufen. Foto: Daniela Dembert

Spenge (WB/hil). Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Donnerstagnachmittag auf der Wallenbrücker Straße in Spenge. Ein 14-jähriger Junge hatte gegen 14 Uhr mit anderen Kindern einen Schulbus verlassen und wollte an der Querungshilfe in Höhe Diemker Straße die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er einen ankommenden Wagen.