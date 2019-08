Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Auf dem virtuellen Tummelplatz treffen sich die 3256 Mitglieder der Facebook-Gruppe »Spenge alive – von früher bis heute« regelmäßig. Eine Zusammenkunft im wirklichen Leben gibt es an diesem Samstag. Ab 22.30 Uhr wird im King´s Castle an der Mühlenburger Straße die dritte Spenge alive-Party gefeiert.

»Es geht darum, die virtuellen Verbindungen zu einem realen Ding zu machen«, sagt Thomas Babatz, der kürzlich die Administration der Facebook-Seite übernommen hat. Er selbst ist ehemaliger Spenger, wohnt jetzt in Herford. »Aber durch die virtuelle Nähe bin ich immer noch Teil der Spenger Nachbarschaft«, sagt er.

Respektvoller Umgang

Die Parties der Facebook-Gruppe im King´s Castle seien bisher sehr gut angenommen worden, resümiert Disko-Betreiberin Stephanie Jakobtorweihen. Menschen kämen teils von weit her angereist, wissend, zu diesem Termin viele alte Bekannte zu treffen. »Das zeigt sich an den KFZ-Kennzeichen, die sich auf dem Parkplatz an einander reihen«, so die Geschäftsführerin des Castle.

Für Thomas Babatz ist es die erste Party der Gruppe, die er besucht. »Ich bin selber ganz gespannt, wen ich alles treffen werde«, gesteht er.

Angestoßen wird auch auf das siebenjährige Bestehen der Facebook-Gruppe, die sich laut Babatz durch ihr freundliches Miteinander von vielen anderen Gruppen im Netz unterscheidet. »Der Ton ist eigentlich immer respektvoll und im Ganzen positiv, das ist besonders schön«, sagt der Administrator. Natürlich werde auch geschimpft, beispielsweise über Müll in der Landschaft, aber es gehe um die Attraktivität der Heimat.

Bis zur vier Anfragen wöchentlich

Verschiedenste Themen kommen zur Sprache, vielfach geht es um Nachbarschaftliches wie »Brille im Wald gefunden«, »Katze entlaufen« oder Hinweise auf Veranstaltungen. »Man ist hier schon sehr umsichtig. Kürzlich gab es beispielsweise einen Hinweis auf Igel, die vermehrt unterwegs sind, verbunden mit der Aufforderung, achtsam zu fahren«, gibt Babatz ein Beispiel.

Auch nach dem Unfall einer 17-Jährigen, die mit ihrem Zweirad gestürzt war, weil Unbekannte ein schwarzes Textilband über die Fahrbahn am ZOB gespannt hatten, gab es viel Aufmerksamkeit und Anteilnahme innerhalb der Gruppe.

Drei bis vier Anfragen zur Aufnahme bekommt der Administrator wöchentlich, das Interesse ist rege. Zu beantworten sei von den Anwärtern die Frage, was sie mit Spenge verbinde. Zum Austausch über diese Frage gibt es für Besucher des King´s Castle sicher reichlich Gelegenheit. Natürlich sind zur Party nicht nur Mitglieder der FB-Gruppe geladen. »Jeder kann kommen«, versichert Babatz.