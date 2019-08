Von Daniela Dembert

Informationen über die Fahrten und Aktionen der sieben Ortsvereine und des Kreisverbands finden Interessierte in dem druckfrischen Jahresprogrammheft der Landfrauen. »Das Leitthema ist erstmalig landesweit gleich und gilt für die gesamte laufende Vorstandsperiode«, erklärt Kreisverbandssprecherin Heidrun Diekmann. Durch das Motto entstehe eine Verbindung der Ortsgruppen, die sich in korrespondierenden Veranstaltungen niederschlage, so dass eine Thematik gezielt vertieft werden könne.

Putzen ohne Chemie

Plastikvermeidung ist ein komplexes Thema, das – zwar derzeit in aller Munde – nach Meinung der Landfrauen aber bei weitem noch nicht erschöpft sei. Es gelte, an vielen Ecken anzusetzen. »Alles klar mit Haut und Haar?!« lautet etwa der Titel eines Vortrags über Mikroplastik in Kosmetika, »Putzen ohne Chemie« ein weiterer. Infoveranstaltungen über Stoffwindeln, Besuche im Unverpacktladen und Kreativnachmittage zum sogenannten Upcycling stehen ebenso auf dem Programm wie die Besichtigung des Unternehmens Wellcarton in Löhne.

»Wir wollen voran gehen«, konstatiert Kreisverbands-Vorstand Petra Schröder und präsentiert den verschließbaren Mehrweg-Getränkebecher in poppigem Design, den künftig jede Landfrau im Handtäschchen trägt.

Reise nach Südafrika

»In jedem Jahr unternehmen wir mehrere Fahrten im In- und Ausland. Diesmal geht´s sogar nach Südafrika«, informiert Heidrun Diekmann. Klingt attraktiv, kein Wunder also, dass die Reise fast ausgebucht ist. Generell sind die Ausflüge und Fahrten immer auch für interessierte Außenstehende offen.

Ein Jahreshöhepunkt wird der Kreislandfrauentag am Freitag, 6. März 2020, sein, zu dem unter anderem die Poetry-Slammerin Rita Apel geladen ist, die pointiert und humorvoll ihr Publikum mit Selbstgeschriebenem zu unterhalten weiß.

Für Samstag, 16. November, sind junge Frauen zu einem Wohlfühltag eingeladen. Die »Work-Life-Balance« steht im Mittelpunkt. Entspannung, Kreativangebote und Impulse von Beate Recker, der Führungscoachin »mit Landfrauenherz«, wie Diekmann betont, stehen auf dem Programm.

Herbstabend im Kreishaus

Beginnen wird die Vortragsreihe am Donnerstag, 19. September, mit einem Vortrag der Gleichstellungsbeauftragten Andrea Stroba und Ella Kraft über den dritten Weltkongress gegen sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen, der Anfang April in Mainz stattgefunden hat.

Am Mittwoch, 13. November, begehen die Landfrauen in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Kreises Herford und dem DRK den Herbstabend im Kreishaus. Als Referentin wird Petra Schröder über das internationale Hilfsprojekt der Landfrauen zur Stärkung von Kleinbauern in Ghana berichten. »Wie die Menschen in Ghana leben und wie so eine Unterstützung ganz praktisch vor Ort aussieht, wissen ja die wenigsten«, sagt Schröder.

Weil Gäste den Landfrauen immer willkommen sind, können Interessierte das Jahresprogrammheft bei Petra Schröder anfordern. Kontakt: PetraSchroeder@gmx.de