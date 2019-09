Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Einen besonderen Fund haben Archäologen bei Grabungen an der Ecke Lange Straße/Bussche-Münchstraße gemacht. Dort, wo in Kürze ein Wohn- und Geschäftskomplex entstehen soll, haben sie Spuren der ersten Siedlung Spenges gefunden.

Dr. Sven Spiong, Leiter der Außenstelle Bielefeld der LWL-Archäologie für Westfalen, machte sich am Freitagvormittag gemeinsam mit Bernd Pellmann, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, vor Ort ein Bild von den Fundstellen. Spiong geht davon aus, dass die geborgenen Holzkohlestückchen von dachtragenden Pfosten alter Holzhäuser stammen.

Postenhäuser

»Pfostenhäuser dieser Art wurden selbst im ländlichen Bereich im Laufe des 12. Jahrhunderts, spätestens aber im 13. Jahrhundert durch Fachwerkhäuser ersetzt. Dies zeigt uns, dass wir hier wirklich die Frühphase des Ortes betrachten«, erläutert Spiong und verweist auf das Urkataster der Stadt Spenge. Es zeigte noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Siedlungskonzentrationen: neben dem Blücherplatz, wo einst der Amtshof Spenge (erstmals erwähnt 1189) lag, und im Umfeld der Pfarrkirche St. Martin.

Wie Spiong erklärt, stammt die Kirche aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhundertes. Spuren eines kleineren Vorgängerbaus aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurden bereits bei Grabungen im Jahr 1977 gefunden. Dieser Bau wiederum überlagerte bereits ältere christliche Gräber. Es könnte also in der Nähe eine bisher unentdeckte noch frühere Kirche gegeben haben. »Es fragt sich, was zuerst da war: die Siedlung oder die Kirche?«, sagt Spiong. »Die Radiokarbon-Untersuchungen der gefundenen Pfostenreste können uns hier hoffentlich Aufschluss geben.« Die Ergebnisse erwartet er im Frühjahr 2020.

Zwei Häuser nachweisbar

»Es war klar, dass wir hier in einem archäologisch sensiblen Bereich sind«, erklärte Pellmann. So wurde der Landschaftsverband Westfalen-Lippe routinemäßig hinzugezogen. Die vom Investor daraufhin beauftragte Fachfirma wurde fündig. »Nachdem die obere Bodenschicht abgetragen war, entdeckten wir im Lösslehm mehrere kreisrunde Verfärbungen mit 30 bis 50 Zentimer großem Durchmesser«, berichtet Grabungsleiter Lukas Kerk von der Firma Archäologie am Hellweg. Die Archäologen halbierten sie und gruben einen Teil aus. Um alle Spuren zu erwischen, wird ein rechteckiger Bereich freigelegt.

So entstanden die kastenförmigen Löcher, die Passanten nun auf dem Gelände sehen können. »Bei den in regelmäßigen Abständen stehenden Pfostenlöchern zeichnen sich Reihen ab, die vom Nordwesten in Richtung Südosten verlaufen«, so Kerk. »Auf dem 40 mal 15 Meter großen Grabungsgelände, das der Baugrube des Neubaus entspricht, haben wir Reste von zwei sechs bis acht Meter breiten und 15 bis 20 Meter langen Wohnhäusern gefunden, was nicht heißt, dass sich hier nicht noch weitere befunden haben«, urteilt Spiong.

Keine Bauverzögerung

Die Archäologen werden noch eine Woche vor Ort sein, die Fundstellen vermessen und fotografieren und die Spuren sichern. »Wir hoffen, in den größeren Gruben noch datierbare Scherben zu finden«, sagt Kerk. Die Bauarbeiten verzögern sich dadurch nicht: Pellmann geht von einer Fertigstellung noch im Jahr 202o aus.