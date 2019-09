Bianca Kettrup-Bischof und Claus Hagen stecken als Organisatoren mitten in den Vorbereitungen zum Mittelalterfestival. Am 12. und 13. Oktober findet es auf Schloss Mühlenburg statt. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Finsterstes Mittelalter?! Nicht die Spur! Am 12. und 13. Oktober findet auf dem Areal von Schloss Mühlenburg das zweite Mittelalterfest statt. Händler, Handwerker, Künstler und Lagerer geben den Besuchern einen lebhaften Eindruck dieser längst vergangenen Epoche, die sich als bunt, kulturell, handwerklich innovativ und vor allem musikalisch entpuppt.

Samstag ist Festivaltag . Das Gelände wird für Besucher um 16 Uhr geöffnet, Start der Konzerte ist um 17.30 Uhr. Vier Mittelalterbands spielen auf einer großen Bühne im Hof des Anwesens. »Uns ist dran gelegen, das Festival vielfältig zu gestalten und die Bandbreite der Szene des Mittelalter-Rocks auszuschöpfen«, sagt Claus Hagen, Veranstalter der Konzerte.

Mittelalter-Disko

»Sonor Teutonicus« liefern mittelalterliches Liedgut und Melodien, die die Band unter anderem mit Cister, Schlüsselbass, Sackpfeiffen und Nyckelharpa vertont. »Lingua Cordis« steht für multilinguale Musik – »vom finstersten Mittelalter über die Renaissance bis in die irisch-schottische Neuzeit« verspricht die Band auf ihrer Facebook-Seite. »Die Bands ›Veytstanz‹ und ›Reliquiae‹ sind in der Szene recht hoch angesiedelt«, weiß Hagen zu berichten. Die Formation »Veytstanz« steht für mittelalterliche Instrumente in Verbindung mit Rockelementen, »Reliquiae« bezeichnen ihren Stil als mediaeval Dark Rock. Ab 23 Uhr lädt das King’s Castle zur Mittelalter-Disko mit DJ Troubadix.

Der Sonntag steht im Zeichen der Familie. Von 11 bis 18 Uhr können sich Besucher vom mittelalterlichen Treiben begeistern lassen. Für ein facettenreiches Gastroangebot von Grillgut über Gebäck bis hin zu vegetarischen Leckereien ist gesorgt. Die Krämerstände reichen von Lederwaren über Kunsthandwerk und Schmuck bis zu Spirituosen. sie.