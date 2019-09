Von Christina Bode

Spenge (WB). Wie können wir den Leerstand in der Innenstadt bekämpfen? Diese Frage hat sich die Kaufmannschaft Spenge gestellt und ist dabei auf den Trend des Co-Workings und Co-Livings gestoßen. Wie diese Modelle auch in einer Kleinstadt umgesetzt werden könnten, darüber möchten sich die Mitglieder am Mittwoch, 25. September, mit Interessenten und möglichen Investoren austauschen.

»Wir müssen Alternativen zum Einzelhandel finden«, sagt Uli Funke, Vorsitzender der Vereinigung der Selbstständigen im Kreis Herford. Er selber ist Mieter im Denkwerk, das Oliver Flaskämper in Herford betreibt. In dem Gründer- und Unternehmerzentrum können Arbeitsplätze oder Konferenzräume angemietet werden. »So etwas könnten wir uns in Spenge auch vorstellen«, sagt Michael Wieczorek, Vorsitzender der Spenger Kaufmannschaft.

Professor aus Manchester spricht

Bereits vor einem Jahr hatten die Kaufleute Professor Ares Kalandides, Professor für Stadt- und Regionalmanagement an der Manchester Metropolitan University, eingeladen, der über Chancen für kleine Innenstädte sprach. »Dabei entstanden erste Ideen, was bei uns umgesetzt werden könnte«, sagt Benjamin Volk, Beisitzer der Kaufmannschaft.

Die Kaufmannschaft hat Professor Kalandides nun erneut nach Spenge eingeladen. Zusammen mit Oliver Flaskämper, Politikern, Entscheidungsträgern der Kammern und Unternehmern soll im Fitnessstudio Machbar an der Poststraße darüber diskutiert werden, wo und für wen Co-Working-Konzepte in Spenge möglich wären. Auf kurze Vorträge der beiden Gäste soll eine Podiumsdiskussion folgen, an der auch Bürgermeister Bernd Dumcke teilnehmen wird. »Wir wollen an diesem Abend Fakten schaffen und so konkret wie möglich werden«, sagt Benjamin Volk.

Erste Ideen liegen vor

Einige Ideen schweben den Veranstaltern bereits vor. »Das ehemalige Luttermann-Gebäude an der Poststraße könnte exemplarisch für einen Co-Working-Place sein«, sagt Benjamin Volk. Mit der Recyclingbörse, einem Internetdienstleister und dem Fitnessstudio sei bereits Gewerbe vorhanden. Im Erdgeschoss gäbe es potenzielle Flächen, auf denen Arbeitsplätze vermietet werden könnten. »Freizeit- und Berufsleben könnten hier verbunden werden. Man könnte zum Beispiel in der Mittagspause trainieren gehen«, erklärt Volk. Auch der ehemalige NP am Lönsweg würde sich seiner Ansicht nach für ein solches Konzept anbieten.

»Wir wollen Orte mit Aufenthalts- und Begegnungsqualität schaffen«, sagt er. Arbeit und Privatleben würden sich immer mehr vermischen. Der Trend ginge dahin, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen, berichtet Volk. In Großstädten werde Co-Living – Wohnen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz – schon praktiziert. Vielleicht wäre dieses Modell auch in Spenge interessant.

Wer an der Veranstaltung am Mittwoch, 25. September, um 18.30 Uhr im Fitnessstudio Machbar teilnehmen möchte, kann sich über die Homepage der Vereinigung der Selbstständigen anmelden: