Von Rabea Sobolewski

Spenge (WB). Theaterliebhaber dürfen sich auf den Herbst freuen: Die Gruppe »Spieltrieb« probt derzeit fleißig an der Komödie »Von allen Geistern verlassen«. Die Premiere ist am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr auf der Bühne des Gemeindehauses in Mantershagen.

»Dieses Mal haben wir uns ein ganz besonderes Stück ausgesucht. Etwas Derartiges haben wir bisher noch nicht aufgeführt«, berichtet Gisela Wolff, die im Stück die Wahrsagerin Madame Ozeana spielen wird. Die geisterhafte Komödie »Von allen Geistern verlassen« von Regina Harlander hat Wolff direkt beim ersten Lesen begeistert und so hat sie auch ihre übrigen Mitstreiter schnell davon überzeugen können.

35-jähriges Bestehen

Die Gruppe Spieltrieb feiert in diesem Jahr außerdem ihr 35-jähriges Bestehen. Gründerin Hilde Moritz ist immer noch aktives Mitglied und ihr Enkel Phillip Haussmann ist der neueste Zuwachs der Theatergruppe. In den Rollen von Rita Sonntag und Pfarrer Fromm freuen sie sich schon auf ihren gemeinsamen Auftritt.

Spieltrieb entstand 1984 mit damals zwei Akteuren. Heute ist die Gruppe zu 14 Mitgliedern herangewachsen. Im Oktober werden acht von ihnen auf der Bühne stehen. Aber auch die übrigen Mitglieder und ihre Familien haben viel zu tun, denn ob Bühnenbild, Maske oder Kostüm – alles wird selbst organisiert. »Hilde Moritz ist immer die erste, die ihren Text kann«, lacht Liane Böke. Geprobt wird insgesamt 21 Mal, die erste Probe für das Stück fand am 12. August statt.

Madame Ozeana

In der Komödie in drei Akten geht es um Erna und ihre Schwester Olga, die sich als Wahrsagerin unter dem Namen »Madame Ozeana« den Lebensunterhalt für sich, Erna und ihren Angestellten Rudi verdient. Leider nimmt Olga es gerade mit der Wahrheit nicht so genau und so geschehen so einige Missgeschicke. Bei einer Geisterbeschwörung geschieht dann das große Unglück: Nach einem schweren Donnergrollen steht tatsächlich ein Geist im Raum. Jetzt ist guter Rat teuer, denn wie wird man einen solchen unerwünschten Gast aus dem Jenseits wieder los?

Olgas ganzes Missgeschick und des Rätsels Lösung erfährt man aus erster Hand auf der Mantershagener Gemeindehausbühne.

Die Aufführungstermine

Der Großteil der Einnahmen wird wie immer für einen guten Zweck gespendet. Die Premiere ist am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr. Weitere Aufführungstermine sind der 26. Oktober (19 Uhr), 27. Oktober (17 Uhr), 1. November (19 Uhr), 2. November (19 Uhr) und 3. November (17 Uhr).

Der Vorverkauf startet am Montag, 30. September. Karten im Vorverkauf gibt es dann in der Buchhandlung Nottelmann in Spenge, bei Radio Althoff in Enger und bei Lotto Güttler in Werther.