Schulleiter Hartmut Duffert war einer der 14 Lehrer, die 1989 die ersten Jungen und Mädchen in der Regenbogen-Gesamtschule Spenge begrüßten. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Die Förderung von Kreativität, sozialer Kompetenz und Selbstbewusstsein gehört zu den Schwerpunkten der Regenbogen-Gesamtschule. In diesem Schuljahr feiert sie ihr 30-jähriges Bestehen.

124 Schüler in vier Klassen zogen im Sommer 1989 als erste in die neu gegründete Gesamtschule ein, beziehungsweise in die Räume der auslaufenden Hauptschule, die bereits frei waren. Schulleiterin war damals Helga Kübler.

Als Lehrer mit dabei war ihr Nachfolger, Hartmut Duffert, damals 32 Jahre alt. »In den ersten Jahren haben die Baumaßnahmen den Alltag ganz schön bestimmt«, erinnert er sich. »Es war eng und laut und jedes Mal, wenn man aus den Ferien kam, kannte man die Schule nicht mehr wieder«, erzählt er.

Rege Bautätigkeit

Die Gesamtschüler übernahmen mit den Jahren immer mehr Räume der Hauptschule. Mensa, Naturwissenschafts- und Oberstufentrakt kamen hinzu. 1993 war die große Zeit des Ausbaus dann beendet. »Dank des Engagements von Politik und Verwaltung ist die Schule aber bis heute immer wieder an die Anforderungen der Zeit angepasst worden«, lobt Duffert und verweist zum Beispiel auf die digitale Ausstattung der Unterrichtsräume.

Wenn er auf die Jahre zurückblickt, so ist ihm ein Zirkusprojekt der Kollegin Sabine Richter mit ihrer Klasse »Farn« besonders in Erinnerung geblieben. »Sie hat es geschafft, dass unsere Kinder bei der Generalprobe des Chinesischen Staatszirkus in Bielefeld mitmachen durften«, erzählt er. »Das war wirklich beeindruckend.«

Vesper als Blues Brother

Auch ein Camp der Kanu-AG in Österreich, eine Klassenfahrt mit Segeltörn auf dem Plattbodenschiff und die große Bühnenshow zum Zehnjährigen ist bei ihm haften geblieben. Zum Jubiläum kam Michael Vesper, damals Vize-Ministerpräsident von NRW. »Er gab den Blues Brother.«

»Nach einem demografischen Knick vor zehn Jahren haben sich die Schülerzahlen bei 100 Neuzugängen pro Jahr eingependelt«, sagt Duffert. Im Vergleich mit den Anfangsjahren sei zu bedenken, dass es damals die Gesamtschulen in Werther und Melle noch nicht gab. Mit dem heutigen Stand ist er zufrieden: »In der Oberstufe fahren wir sogar vierzügig, was doppelt so viel ist, wie wir müssten.«

Individualität fördern

Ein Schwerpunkt der Arbeit sei im Laufe der Jahre die Förderung von Theater, Musik und Kunst gewesen. Hier seien unter anderem die Kulturwerkstatt und das Schulorchester zu nennen. Hinzu kommen soziale Projekte. »Die Welt, in der die Kinder heute leben, ist stark von Egoismus geprägt, da ist es wichtig, das soziale Miteinander zu fördern.« Was die Leistungsfähigkeit der Schüler angeht, so habe sich diese seit 1989 nicht geändert, meint der Rektor. »Was deutlich schlechter geworden ist, sind Rechtschreibung und Schreibschrift.«

Und wo sieht er die Herausforderungen für die Zukunft? »Wir werden die Digitalisierung weiter voranbringen und unser Team in Sachen Inklusion weiter ausbauen. Unsere beiden Sonderpädagoginnen bekommen im Oktober Hilfe von einer weiteren Fachkraft«, erklärt Duffert. »Und ansonsten wird es immer darum gehen, die individuelle Förderung zu optimieren – ganz im Sinne unseres Regenbogen-Emblems, das die Vielfalt visualisiert.«