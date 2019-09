Von Carolin Bittner

Spenge (WB). Theresa Weicht arbeitet seit Beginn des Schuljahres an der Regenbogen-Gesamtschule in Spenge. Aber nicht etwa als Lehrerin, sondern als »Fellow« der gemeinnützigen Organisation ­»Teach First« Deutschland. In dieser Funktion wird sie für zwei Schuljahre die Lehrkräfte der Spenger Gesamtschule unterstützen.