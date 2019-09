Dr. Werner Best, Imker Hartmut Bögeholz mit Bienenstock und Smoker und Werner Brand (von links) laden zum Herbstmarkt auf dem Gelände der Werburg in Spenge ein. Der Werburg-Verein hat fast 20 Aussteller dafür gewinnen können. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Nachdem der Herbstmarkt an der Werburg im vorigen Jahr wegen Arbeiten an der Museumsscheune ausfallen musste, setzt der Werburg-Verein die beliebte Tradition nun fort: Am Sonntag, 29. September, können die Besucher wieder von 11 bis 18 Uhr in historischem Ambiente besondere Waren erstehen.

Der Werburger Herbstmarkt wurde 2006 unter dem Namen »Alter Markt an der Werburg« vom Verein aus der Taufe gehoben. Mittlerweile hat er einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Spenger und ihrer Nachbarn. »Fast 20 Aussteller hat Vorstandsmitglied Beate Burghardt gewinnen können«, berichtet Pressesprecher Werner Brand. Etwa die Hälfte sind Wiederholungstäter, die andere Hälfte ist neu dabei.

Heimischer Honig

Zu letzten gehört Imker Hartmut Bögeholz aus Westerenger. Er vertritt erstmals den Imkerverein Spenge-Enger, der seit Jahren beim Herbstmarkt aktiv ist. »Sein Honig ist im Museumsshop schon ein Renner«, sagt Vereinsvorsitzender Dr. Werner Best. Bögeholz hat drei Standorte für seine Bienenstöcke, einer davon ist in Bests Garten in Spenge, die anderen beiden in Besenkamp und Westerenger. »Ich verkaufe am Sonntag nicht nur Honig, sondern bringe auch einen Bienenstock und einiges an Ausrüstung mit, damit ich anschaulich von der Imkerei berichten kann«, sagt Bögeholz. Der Hobbyimker beantwortet gerne Fragen der Besucher.

Neu auf dem Markt vertreten sind außerdem der Treffpunkt Tee aus Kirchlengern, Stefan Reichert aus Hasbergen mit Metall-Gartenobjekten, Anne Christine Bückers Stand »Zucker und Salz« sowie »Früchtchen – Likör und Sirup« aus Preußisch-Oldendorf. Glasperlenschmuck bringt Sabine Stahr aus Enger mit. Außerdem können die Kunden Blumen und Gestecke erstehen, Heidschnuckenwurst, Keramik, Schönes aus Papier und vieles mehr.

Kein altes Handwerk

Einen Seiler oder Schmied, der sein altes Handwerk vorstellt, konnte der Verein diesmal nicht engagieren. »Altersbedingt gibt es immer weniger Aussteller, die diese Arbeiten noch vorführen können«, bedauert Best.

Doch er ist sicher, dass das vorhandene Angebot interessant genug ist, um die Besucher wieder auf das Burggelände zu locken. »Uns ist es wichtig, dass die Menschen hier nicht nur bummeln und kaufen, sondern auch etwas über die angebotenen Waren erfahren«, betont er. So dürfte es bestimmt einige Gäste geben, die zum Beispiel mehr über das Wolle färben mit Naturfarben oder das Stricken mit Bambusgarnen wissen möchten.

Ausstellung geöffnet

Für das kulinarische Angebot sorgt die katholische Frauengemeinschaft Spenge mit Lippischem Pickert, die Vereinsmitglieder grillen, kochen Erbsensuppe und stellen Kaffee und Kuchen im Zelt bereit. Für Volksmusik sorgt die Gruppe »Stiebermax« aus Kalletal. Während des Markttreibens sind sowohl das Werburg-Museum als auch die aktuelle Spiele-Ausstellung sowie die Cafeteria im Herrenhaus geöffnet.