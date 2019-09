Maria Janzen, Mechthild Burk, Angelika Kirchhoff und Brigitte Obermann (von links) bringen ein purpurnes Banner am Kreisel Ravensberger Straße an. Sie machen damit auf die Aktion »Frauen, worauf wartet Ihr?« der kfd Deutschland aufmerksam, die sich für Frauen in allen Weiheämtern einsetzt. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Spenge (WB). »Frauen, worauf wartet ihr?«, steht in großen Lettern auf dem Banner, das die kfd-Gruppe aus Spenge am Kreisel Ravensberger Straße/Lange Straße angebracht hat. Es ist Teil einer bundesweiten Aktionswoche anlässlich der Bischofskonferenz in Fulda und im Vorfeld des synodalen Weges.

»Wir sind der Ansicht, dass eine Kirche, die zu den wichtigen Fragen und Themen gehört werden und glaubwürdig sein will, Geschlechtergerechtigkeit vorleben muss«, sagt Mechthild Burk. Sie ist Mitglied der 30-köpfigen Ortsgruppe der Katholischen Frauen Deutschlands (kfd) und des Bundesvorstandes. »Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Frauen den Zugang zu allen Diensten und Ämtern in der katholischen Kirche erhalten.«

Verschwendete Talente

Burk weiß von vielen Frauen, dass sie sich genauso zum Priesteramt berufen fühlen wie Männer. Nicht umsonst unterstützten viele Theologinnen und Ordensfrauen ihr Anliegen. »Was macht es für einen Sinn, die Hälfte der Menschheit von den Ämtern auszuschließen und ihre Charismen und Talente für die Verkündigung der frohen Botschaft des Glaubens brach liegen zu lassen?«, fragt sie. Für sie ist Gleichberechtigung ein Menschenrecht – auch in ihrer Kirche.

Die Zeit ist ihrer Ansicht nach reif für eine Veränderung. Auch wenn sie sich bewusst ist, dass »wir dicke Bretter bohren müssen«. Mechthild Burk war am Montag dabei, als der purpurfarbenen Demozug der kfd vor Beginn der Herbst-Vollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda für den Zugang von Frauen zu allen Diensten und Ämtern der Kirche demonstrierte und Kardinal Reinhard Marx seine Forderungen übermittelte. »Kardinal Marx kam zu uns heraus. Wir erklärten, dass wir seinen Reformprozess unterstützen, aber auch Ergebnisse sehen wollen. Er sagte: ›Gut, dass Sie heute Wind machen‹«, erinnert sie sich.

Öffentlichkeitsarbeit

Burk ist sich sicher, dass die vielen Missbrauchsfälle nicht vertuscht worden wären, gäbe es in der Hierarchie der Kirche auch Frauen an entscheidenden Positionen: »Sie hätten die Augen nicht verschlossen und sich um die Opfer gekümmert.« Die kfd begrüße den synodalen Weg, den die Bischöfe nun gehen wollten. Dabei beraten sie mit Laien die drängendsten Themen wie Missbrauch, Zölibat und Frauen in der Kirche.

Um das Thema Frauenrechte weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, planen sie in Spenge eine ganze Reihe von Aktionen. In der kommenden Woche sind sie mit einem Stand jeweils von 11 bis 13 Uhr hier vertreten: Montag, Quick-Schuh, Bielefelder Straße; Dienstag, Rosen-Apotheke Lönsweg; Mittwoch, Recycling-Börse, Poststraße; Freitag, Fleischerei Wüllner, Bünder Straße.

Die Kirche umarmen

Zum Abschluss ihrer Aktionswoche möchten sie am Sonntag, 6. Oktober, im Anschluss an die Messe in St. Joseph, die um 9 Uhr beginnt, eine Menschenkette bilden. »Wir laden alle ein, die sich mit uns solidarisieren wollen, um 10 Uhr an die Kirche zu kommen. Wir möchten gemeinsam das Gotteshaus umarmen. Wir möchten zeigen: Wir sind viele, wird sind nicht gegen die Kirche, wollen sie nicht spalten. Sie liegt uns am Herzen«, bekräftigt Mechthild Burk.