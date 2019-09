Die Gestaltung des Blücherplatzes erhitzt weiterhin die Gemüter. Vor allem die stark gestiegenen Kosten waren am Donnerstag Anlass zu reger Diskussion im Hauptausschuss. Foto: Ruth Matthes

Von Ruth Matthes

Enger (WB). Die Gesamtkosten der Sanierung des Blücherplatzes von voraussichtlich 1,8 Millionen Euro inklusive Honorar haben am Donnerstag zu einer regen Diskussion im Hauptausschuss geführt.

Wie berichtet , hatte Landschaftsarchitekt Franz Reschke, Geschäftsführer des mit der Gestaltung betrauten Berliner Architekturbüros, im Betriebsausschuss die Feinplanung des Konzepts »Stadtbühne« vorgestellt. Dabei wurde eine reine Baukostensumme von 1,4 Millionen Euro genannt. Als der Rat im Sommer den Förderantrag im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) stellte, lagen die Kostenschätzungen noch bei 1,2 Millionen Euro.

»Fehler in Kalkulation«

Lars Hartwig (CDU) erinnerte daran, dass 2014 von Kosten in Höhe von 860.000 Euro die Rede gewesen sei. Eine derartige Kostenexplosion könne nicht nur an den gestiegenen Baukosten der vergangenen vier Jahre liegen: »Das ist ein Fehler in der Kalkulation.«

Auch die Vertreter der anderen Parteien waren von der Kostensteigerung wenig begeistert. Die Alternative, das Projekt nun zu stoppen, sahen sie jedoch nicht als Lösung. Bürgermeister Bernd Dumcke rechnete dem Ausschuss vor, dass die Stadt dann 350.000 Euro für den Wettbewerb und die Planungsleistungen in den Sand gesetzt hätte. »Und machen müssen wir an dem Platz auf jeden Fall etwas«, betonte er. In Anbetracht der Tatsache, dass das Land über das ISEK 70 Prozent der Kosten übernehme, müsse Spenge nun insgesamt 550.000 Euro zahlen – auf 30 Jahre verteilt. Das sei zu vertreten. »Dann haben wir aber auch einen neuen Platz!«

Entwurf zugestimmt

Die CDU ließ sich davon nicht überzeugen. Sie befürchtet hohe Folgekosten, vor allem für die professionelle Wartung und Pflege der Wasserspiel-Anlage. Man müsse darüber nachdenken, an welcher Stelle man sparen könne. »Das Material muss zum Kostenrahmen passen«, erklärte Hartwig mit Blick auf das Pflaster. Man soll ihm erst einmal die Kostensteigerung genau erklären. Daher beantragte er, die Entscheidung zu vertagen und nochmals im Fachausschuss zu beraten.

Dumcke erklärte, die Planer könnten erwarten, dass ihr Siegerentwurf umgesetzt werde: »Wir haben uns für ihr Konzept entschieden, weil es den Platz am attraktivsten macht, jetzt abzuspecken, macht keinen Sinn.« Der Ausschuss folgte ihm bei elf Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung.