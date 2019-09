Von Ruth Matthes

»Wenn unsere Nachbarn in Enger den Klimanotstand ausrufen, dann kann das zunächst nur ein Aufmerksam-Machen sein«, so Dumcke. Entscheidend sei, ganz pragmatisch zu schauen, welche konkreten Maßnahmen vor Ort ergriffen werden könnten, um das Klima nicht weiter zu schädigen.

E-Fahrzeuge anschaffen

Der CO2-Ausstoß sei von der Wissenschaft als mindestens sehr bedeutsamer Verursacher des Klimawandels erkannt worden. Jede Kommune müsse sich daher die Frage stellen, wie sie den CO2-Ausstoß spürbar reduzieren kann. Dumcke sieht einen Ansatzpunkt bei der Beschaffung von Dienstfahrzeugen. Er schlägt vor, jeweils zu prüfen, ob ein passendes Elektro- oder Hybridfahrzeug am Markt verfügbar ist.

Bei den städtischen Gebäuden will er den Prozess der energetischen Sanierung konsequent weiterführen. Der Austausch alter Heizungsanlagen sollte systematisch nach und nach erfolgen. Möglichst viele Gebäude sollten mit Fotovoltaik-Anlagen ausgestattet werden, um Strom für den Eigenverbrauch zu produzieren. Die Beleuchtung sei auf LED-Technik umzurüsten.

Radwegenetz ausbauen

Damit mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, will er bei der Ausschreibung der Linien prüfen, welche Verbesserungen anzustreben sind. Defizitäre Linien müssten aus öffentlichen Mitteln bezuschusst werden. »Ein gut befahrbares Radwegenetz würde in Zeiten von E-Fahrrädern möglicherweise den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad fördern«, urteilt er.

Zudem müsse bei der Abwasserbehandlung auf modernere Technik gesetzt werden, um Strom zu sparen. Eine Machbarkeitsstudie hält er für den richtigen Weg.

Bürgerwald anlegen

Die Liste der Handlungsfelder versteht Dumcke als Diskussionsgrundlage, die modifiziert oder ergänzt werden kann. Sein Ziel ist es, dass sich die Stadt verpflichtet, ihr Verhalten in allen Bereich klimaschonend auszurichten. Bisher sei immer die wirtschaftlichste Lösung gewählt worden. Er fragt: »Müsste es nicht auch mal die umweltfreundlichste sein?«

Die Parteien äußerten sich durchweg positiv zu Dumckes Ansatz. Selbst André Schröder (Grüne) kann dem Klimanotstand nichts abgewinnen. Sowohl CDU als auch SPD sprachen sich dafür aus, bei der Bauleitplanung künftig die Begrünung von Gärten vorzuschreiben. Einen Bürgerwald schlug Lars Hartwig (CDU) vor. Kritik an der Anschaffung von E-Autos kam von Ralf Sieker (UWG), der deren positive Öko-Bilanz anzweifelte.

Kommentar

Allerorten wird der Klimanotstand ausgerufen. Keiner will in Zeiten des Greta-Hypes als Umweltschwein dastehen. Angenehm unaufgeregt geht die Stadt Spenge das Thema an. Bürgermeister Bernd Dumcke setzt in der Klimapolitik auf konkrete Maßnahmen. Denn die schönste Symbolpolitik hilft nun einmal nichts, wenn ihr nicht auch Taten folgen. Warum also nicht direkt mit den Taten anfangen? Die Stadt muss die Voraussetzungen schaffen, damit die Bürgen sich umweltfreundlich verhalten können. Denn wo kein oder nur ein maroder Radweg ist und kein Bus fährt, ist das Auto leider unverzichtbar.

Bleibt zu hoffen, dass die guten Absichten des Stadtoberhauptes nicht an der angespannten Haushaltslage scheitern. Ruth Matthes