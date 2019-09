Hellmuth Opitz’ Lyrik ist geprägt von seiner bildreichen Sprache. In der Bücherei hat der Bielefelder eine Kostprobe dessen gegeben. Foto: Daniela Dembert

Spenge (WB/dd). Schummriges Licht und ein Glas Rotwein sind die Begleiter der Wahl an einem Abend mit Hellmuth Opitz und Another Train. Wenn die fünf Herren, wie am Freitagabend in der Bücherei, vor ihr Publikum treten, kreieren sie eine besondere Atmosphäre.

Im Wechsel mit dem musikalischen Ensemble mit Eckardt Koch, Bernd Beckmann, Bernhard Adler und Wolfgang Ramforth trat der Lyriker an mit Gedichten, in denen er verschiedenste Themen touchierte. Haushaltsgegenstände hat der Bielefelder in Augenschein genommen und aufs Unterhaltsamste beschrieben.

So erfährt man Absurdes, beispielsweise von der betagten Miele, die ihres Daseins überdrüssig wurde, litt sie doch an einem irreversiblen Schleudertrauma. Zu unerwarteter Ästhetik verhelfen Opitz’ Beschreibungen einem Mikrowellenunfall. »Nahrungsaquarelle aus Kartoffel und Frikadelle auf der Scheibe der Mikrowelle« sind es, die die Hörerschaft in wahre Verzückung versetzten.

Melancholisches

Gerne spickt der Lyriker seine Texte mit erotischen Anspielungen und Metaphern, ohne dabei ins Billige oder Frivole abzugleiten. Opitz kramt in der Bilderkiste, zieht in den Tiefen schlummernde, einzelne Detailaufnahmen heraus, behaftet mit Erinnerungen, vertrauten Gedanken und Emotionen.

»Nichts hat sie verändert, alles hat sich verändert«: Beim Gedicht über ein gealtertes Hippiemädchen badet Opitz’ Poesie in Melancholie. Aber hey, »be sure to wear« zieht er noch kurz den Mckenzie zu Rate.

Folk und Traditionals

Hundertprozentig stimmig zum Gelesenen ist das Musikprogramm von Another Train. Traditionals und Folksongs hat das Quartett mit einigen zu Eigen gemachten Stücken von Größen wie Bruce Springsteen und Sting gemischt. Authentisch, kraftvoll und harmonisch klingt der mehrstimmige Männergesang. Begleitung liefern drei Gitarren und Ramforths Bass. Gelegentlich greift Adler auch zur Mundharmonika.

Aber die vier beweisen an diesem Abend: Sie können’s auch ganz ohne und liefern wortreichen A-cappella-Gesang beim Song »Nagasaki«. Spielfreude strotzt aus jedem Akkord. Die Titel erzählen Geschichten von guten und schlechten, von vergangenen und nie gewesenen Zeiten. Schwermütiges, Verträumtes, Humoriges und Mitreißendes, versetzt mit einigen beiläufig platzierten Anekdoten, vereint die Band in ihrem Programm. »Das wiederholen wir irgendwann«, ist sich Bibliotheksleiterin Regina Schlüter-Ruff sicher.