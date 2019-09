Bei Stefan Reichert kauft Christa Klein eine Libelle, die der gelernte Metallbauer aus einer alten Kneifzange zusammen geschweißt hat. Beim Herbstmarkt an der Werburg war Reichert erstmalig mit seinen Haus- und Gartendekorationen aus Holz und Metall dabei. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Elf Aussteller haben am Sonntag dem wechselhaften Septemberwetter beim Herbstmarkt an der Werburg getrotzt. Sie präsentierten ihre Gewerke und boten den Besuchern Handgefertigtes an.