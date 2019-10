Stephan Reimer und Anja Müller prosten sich an der Taverne von Carsten Bischoff zu. Im Hintergrund Schloss Mühlenburg, das den Rahmen für den Mittelaltermarkt gebildet hat. Foto: Thomas Meyer

Von Thomas Meyer

Spenge (WB). »Ist das nicht das an der Werburg?« ist eine durchaus häufige Frage, wenn man vom Mittelaltermarkt an der Mühlenburg spricht. Wollte man beide Veranstaltungen vergleichen, wäre das zweite Mühlenburger Burgfestival die etwas finsterere, freakigere Veranstaltung – und damit womöglich gar authentischer.

Während bei Festen an der Werburg alles wie geleckt aussieht und sich edle Ritterleute ihr Stelldichein geben, macht Ede, der leprakranke Bettler mit furchterregender Maske und derben Sprüchen, an der Mühlenburg sofort unmissverständlich klar: Das Mittelalter war nicht nur romantisch, sondern auch dreckig, schmutzig, lebensfeindlich.

Gothic-Party im Kings Castle

Am späten Samstagabend folgte auf die Veranstaltung an der Mühlenburg dann die Gothic-Party im Kings Castle – auch eher düster-geheimnisvoll angehaucht. Davor spielte die Band »Sonor Teutonicus«.

Dazwischen gab es aber durchaus schöne Dinge zu entdecken. Spiel- und Servierbretter aus Holz gab es in der »Bretterey«, Lederschmuck und -taschen in der »kleinen Larp-Lederey«. Bernsteinschmuck, Honig und Öle sowie Getränke in der »Taverne«. Oliver Voncken zeigte, wie mit historischem Werkzeug beispielsweise Ringpanzerhemden hergestellt wurden.

Fantasy-mäßige Ritterrüstung

Etwas fantasy-mäßiger sah Merlin Hunkes Ritterrüstung aus, der sich mit drei Freunden auf den Weg nach Spenge gemacht hatte. Eine von ihnen war Antonia Kaupa. »Ich mag die schöne Stimmung und die historische Kleidung. Interessanterweise wird das Zeitalter auch oft mit Fantasy in Verbindung gebracht«, sagte die 17-Jährige.

Kings Castle, die Varus Marktschmiede und Klaus Hagen veranstalteten das Burgfestival und den Mittelaltermarkt gemeinsam. Bianca Kettrup-Bischoff von der Varus Marktschmiede schätzt das Mühlenburg-Ambiente: »Das ist eine traumhafte Kulisse für einen Mittelaltermarkt«, sagt sie, während der Markt wiederum Stephanie Jakobtorweihen vom Kings Castle viel Spaß macht: »Die Leute sind einfach total nett und entspannt.«