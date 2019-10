Von Kathrin Weege

40 Mädchen und Jungen treffen sich seit Montag in der Realschule in Spenge. »Wir bieten drei Projekte an: Tanz und Bewegung, Musik und Gesang sowie Zaubern und Comedy«, sagt Bernhard Luksch, freischaffender Zauberkünstler und Leiter der Ferienaktion. Am Montag haben alle Teilnehmer in die unterschiedlichen Angebote geschnuppert und sich dann für den Rest der Woche festgelegt.

Talentshow zum Abschluss

»Wir proben für den großen Tag, denn an diesem Freitag zeigen die Kinder ab 15 Uhr, was sie in dieser Woche gelernt haben und bringen auch noch eigene weitere Ideen ein. Das Motto lautet ›Talentshow‹«, erklärt Luksch, der die Leitung stellvertretend für Nicole Bertram übernommen hat. Er selber ist als Zauberkünstler schon seit sechs Jahren bei der Aktion dabei und zeigt den Kindern, wie sie mit Karten- und Seiltricks oder dem ›Gedankenlesen‹ ihr Gegenüber verblüffen können. Während bei Musik und Tanz kaum Jungen vertreten sind, sieht das im Zauber-Kurs ganz anders aus. »Das Zaubern macht echt Spaß«, sagt Frederik (7).

T-Shirts für die Aufführung

In der Gruppe Tanz und Bewegung wird am Donnerstag eifrig gebastelt. Die Kinder bemalen schwarze und weiße T-Shirts für ihre Aufführung. »Ich beklebe meins mit bunten Punkten«, sagt Annemarie (9). Getanzt hat die Formation ausreichend. »Jetzt brauchen wir einmal eine Pause und gestalten unsere Outfits für den Auftritt«, meint Gruppenleiterin Melissa Abrams.

Mit zwölf Jahren schon Helfer

Immer wieder stimmt Jonah (12) am Flügel die Melodie von »Probier’s mal mit Gemütlichkeit« aus dem Dschungelbuch auf dem Flügel an. Die anderen Kinder singen. Jonah ist bereits das siebte Mal bei den Kinderkunsttagen dabei – dieses Mal als Unterstützer und Helfer für Gruppenleiterin Britta Mehlmann.