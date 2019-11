Von Nicolas Metting

Beide, die Arminia-Legende und der Autor, waren jetzt im Restaurant Ziegenbruch zu Gast. Schultz hat die Brinkmann-Bücher »Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich« und »Die Straße holt sich den Fußball zurück« verfasst.

100 Zuhörer im Ziegenbruch

Die Anekdoten aus dem ersten Buch sind noch immer unverwechselbar und unterhielten die knapp 100 Zuhörer. »Die Tour ist bis Ende 2020 ausgebucht. Die Lesungen machen wir nicht hauptberuflich. Wir haben noch anderes zu tun. Die Leute haben Spaß. Keiner weiß warum«, scherzte Brinkmann auf seine Art.

Doch die Gäste wussten warum. Als Brinkmann erzählte, dass er eine Auswechslung abgelehnt hat, dass es bei der ganzen Mannschaft eine Steuerfahndung gab, nur bei ihm nicht, weil er zwischenzeitlich im Auto lebte, hatte er die Lacher auf seiner Seite. Viele weitere schier unglaubliche Geschichten folgten.

Sieben Mal suspendiert

So sei er in Gütersloh über sieben Taxen gesprungen, kaum zur Verwunderung der Taxifahrer: »Ach, das ist nur Ansgar.« Anschließend sei er in ein Schaufenster gesprungen. »Für den Blödsinn muss man aufkommen. Das habe ich auch direkt gemacht«, gesteht Brinkmann. Sieben Mal sei er suspendiert worden.

Mit jedem seiner 39 Trainer habe er sich angelegt. Sein größter Erfolg sei der Aufstieg in die Bundesliga mit Eintracht Frankfurt unter Trainer Horst Ehrmantraut gewesen. Der war einer von vielen, die in seinem ersten Buch einen Gastbeitrag geschrieben haben. Schultz las sie vor. Obwohl jeder einzelne seine eigenen Schwierigkeiten mit Brinkmann hatte, waren die Einlassungen durchweg positiv.

Trikots bringen 300 Euro ein

Mit dem amtierenden Champions-League-Sieger-Trainer Jürgen Klopp verbindet Brinkmann eine besondere Freundschaft. »Es hat mich kein Gegenspieler jemals so beleidigt, wie mein Mitspieler Jürgen Klopp bei Mainz 05«, schmunzelte Brinkmann. »Aber als bekannt wurde, dass ich beim Dschungelcamp mitmache, kam sofort die Nachricht aus Liverpool: Weltklasse, ich gucke jede Folge.«

Zwei Arminia-Trikots wurden für über 300 Euro versteigert. Die Erlöse gehen an das Kinderhospiz Bethel.

Für die Lesung am Mittwoch in Bielefeld gibt es noch Karten. Am 27. November gastieren Brinkmann und Schultz in Bünde.