Von Daniela Dembert

Ein Statement setzten Organisationen und Institutionen am internationalen Gedenktag »Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen« am Montag, 25. November. Wie in allen Kommunen des Kreises, wehen vom 18. November bis 2. Dezember auch vor den Rathäusern Engers und Spenges und dem Jugendzentrum Zebra Flaggen mit der Forderung »frei leben – ohne Gewalt« der Fahnenaktion von Terre des Femmes.

Aktionen vom 16. bis 27. November

Vom 16. bis 27. November finden außerdem Filmnächte, Kreativaktionen und Vorträge statt. Digitale Gewalt ist eine neue Form der Machtausübung, mit der Mobbing und Überwachung einher gehen. Linda Deppermann von der Frauenberatungsstelle Herford wird am Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, in der VHS Herford darüber berichten.

Infostände in Edeka-Märkten

Am Donnerstag, 21. November, unterhalten die Gleichstellungsbeauftragten aus Enger und Spenge, Ulrike Harder-Möller und Anke Käller, in den Edeka-Märkten einen Informationsstand und bieten Frauen wie Männern eine Anlaufstelle. Unterstützt werden sie von der Opferschutzbeauftragten der Kreispolizeibehörde, Sibylle Thiel. Im vergangenen Jahr sei die Aktion, bei der die Gleichstellungsbeauftragten als Zeichen der Wertschätzung Rosen verschenken, sehr gut angenommen worden. »Wir haben trotz der öffentlichen Umgebung sehr intensive Gespräche mit Frauen geführt«, betont Harder-Möller. »Viele Infos«, sagt Sibylle Thiel, »sind gar nicht bekannt.

Bestes Beispiel: das Gewaltschutzgesetz.« Die Opferschutzbeauftragte sieht in der Vernetzung mit Beratungsstellen eine wichtige Komponente, um Betroffenen Hilfestellung bieten zu können. »Bei mir landen Frauen, wenn sie bereits den Mut aufgebracht haben, Strafanzeige zu stellen«, sagt die Polizistin. Erst dann könne sie Betroffene weiter verweisen.

Anlaufstelle für Männer

Eine Krux: »Es ist ein ungeheuerer Schritt, den Partner anzuzeigen«, weiß Ulrike Harder-Möller. »Gerade dann, wenn ihr Selbstwertgefühl durch Übergriffe geschwächt ist, wird von den Frauen Mut und Stärke verlangt.« Auch Männern wollen die Gleichstellungs- und Opferschutzbeauftragten eine Hilfe sein. »Es gibt Anlaufstellen für Täter. Dort wird nach Möglichkeiten gesucht, der Gewalttätigkeit entgegen zu wirken«, sagt Thiel. Hinweisen möchte die Beamtin auch auf das bundesweite Hilfetelefon mit der Nummer 08000/116016.

Informationsflyer zur Veranstaltungsreihe, zu den Gleichstellungs- und Beratungsstellen im Kreis Herford liegen in den Rathäusern aus.