»Die Chemie mit dem Presbyterium und der Gemeinde stimmt«, begründet er diese Entscheidung. Daher habe das Presbyterium beschlossen, für die Pfarrstelle keine weiteren Kandidaten zu suchen, sondern das Bewerbungsverfahren auf ihn zu beschränken. Außerdem sei es nicht mehr leicht, Kandidaten für eine Pfarrstelle zu finden. Günther: »Die Personalnot kommt auch auf die evangelische Kirche zu.«

Offizielle Probepredigt

Obwohl er »eigentlich seit Februar ständig Probepredigten hält«, wie er schmunzelnd erzählt, gibt es dafür einen offiziellen Termin im Bewerbungsverfahren: Wie im Gemeindebrief zu lesen ist, predigt er am Sonntag, 5. Januar, um 10 Uhr in der St.-Martins-Kirche zur Probe. Die obligatorische Probe-Katechese findet ebenfalls im Januar statt. In einem offiziellen Wahlgottesdienst wählen die Mitglieder des Presbyteriums dann den Pfarrer. Pfingstsonntag 2020 soll Günther offiziell in sein Amt eingeführt werden.