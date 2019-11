Von Ruth Matthes

Spenge (WB). Kaum ein Pflegeheim, das nicht über Personalmangel klagt. So auch die Seniorenresidenzen in Spenge und Hiddenhausen. »Wir haben beschlossen, aktiv zu werben und mit einer Wechselprämie und weiteren Anreizen Mitarbeiter zu gewinnen«, sagt Michael Clemens, Leiter der Seniorenresidenz Lenzinghausen.

Gemeinsam mit den Kollegen aus Hiddenhausen, die wie die Lenzinghauser zur Orpea-Gruppe gehören, haben sie eine Werbeoffensive gestartet: Neben einer Wechselprämie von bis zu 3000 Euro locken die Seniorenresidenzen unter anderem mit einem »unbefristeten Arbeitsvertrag mit überdurchschnittlicher Vergütung«, betrieblich geförderter Altersvorsorge, Mitarbeiter-Bonus-Programm und »vielfältigen internen und externen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten« sowie einem »motivierten und freundlichen Team«.

Flyer und Internet

Wer an der Medicare-Residenz an der Dorfstraße vorbeikommt, kann das Banner mit dem Schriftzug »Liebe Pflegekraft, du bist ein Einzelkämpfer? Sorry, dann wird es wohl nichts mit uns« kaum übersehen. »Interesse? Dann melde dich!« heißt es weiter an alle teamfähigen Kandidaten.

»Außerdem verteilen wir Flyer mit der Aufschrift ›Pflegefachkräfte gesucht!‹, auf denen wir auf die Wechselprämie hinweisen«, so Clemens. Auch in den sozialen Netzwerken sind die Seniorenresidenzen unterwegs, um auf sich aufmerksam zu machen.

Werbung am Einkaufswagen

»Drei Fachkräfte und zwei Pflegeassistenten konnten wir durch die Aktionen bereits einstellen«, sagt Clemens erfreut. Allerdings bestehe immer noch Bedarf. »Wir wollen unser Personal noch weiter aufbauen«, erklärt er. »Man muss dranbleiben.«

Daher hat er nun geplant, bei zwei Supermärkten in Enger und Spenge auch die Werbefläche von Einkaufswagen für die weitere Suche zu nutzen. Derzeit arbeiten 27 Teil- und Vollzeit-Kräfte auf 22 Planstellen. Die Residenz hat 81 Plätze für Senioren. Die vakanten Stellen hat Medicare bisher über eine Leasingfirma besetzt, die zeitlich befristet Pflegekräfte ausleiht.

Altersvorsorge wichtig

Clemens hat festgestellt, dass seine Neuzugänge weniger das »Begrüßungsgeld« bewogen hat, nach Spenge zu kommen – da gebe es anderswo höhere Summen. Die Weiterbildungen in der eigenen Fortbildungsakademie, die Altersvorsorge und flexible Arbeitszeiten seien ihnen wichtiger. So werde zum Beispiel bei Frauen mit einem kleinen Kind soweit möglich auf die Betreuungszeiten Rücksicht genommen.

Grundsätzlich gelte: »Die Bewohner und auch die Fachkräfte müssen sich hier wohl fühlen. Nur so können wir sie und unsere Pflegeschüler nach bestandener Abschlussprüfung halten«, betont der Residenzleiter. Wer Altenpfleger werde, wisse, dass er nicht reich werde. »Das ist ein Job, den du mit Herz machen musst, und dafür wollen wir so gute Rahmenbedingungen schaffen wie möglich.«

Die Lage im Martins-Stift

Angesichts der überalterten deutschen Gesellschaft wird es auch für die kirchlichen Träger von Pflegeeinrichtungen nicht leichter, Personal zu finden. »Die Situation ist durch den demographischen Wandel schwieriger geworden«, sagt Dr. Matthias Kramer, Leiter des St. Martin-Stifts der Diakoniestiftung in Spenge. Hinzu komme, dass viele teilstationäre Einrichtungen eröffnet worden seien, die ebenfalls Pflegekräfte einstellten.

»Wir können und wollen im Gegensatz zu den Privaten bei der Mitarbeitersuche nicht auf Prämien setzen, sondern punkten mit unserem Tarifsystem, betrieblicher Altersvorsorge und vollem Weihnachtsgeld«, sagt Kramer. Doch auch das Martins-Stift werbe aktiv: »Wir tun dass, indem wir zweistündige Berufsfelderkundungen und dreiwöchige Praktika für Schüler anbieten.« Zudem sei das Stift auf Ausbildungsmessen präsent, um sich vorzustellen. Es bildet derzeit 14 Altenpfleger und vier Hauswirtschafter aus.