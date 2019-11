An und im Schloss Mühlenburg ist am Freitag bereits der Advent angebrochen. Im Außenbereich haben die Organisatoren der Ausstellung eine kleine Glühweinbar aufgebaut, hübsch dekoriert und mit Rindenmulch ausgelegt. Diese Besucherinnen nutzen die Gelegenheit zu einem fröhlichen Plausch. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Spenge (WB). So ein Steckenpferd hätte sie früher auch gern gehabt, aus buntem Stoff und mit wuscheliger Mähne. Lea (9) schaut sich genau an, was ihre Großeltern Werner und Rita Demer an ihrem Stand so alles anbieten.

Beim »Advent im Schloss« auf der Spenger Mühlenburg gesellen sich Anbieter von Kunsthandwerklichem wie Töpferwaren, Drechseleien, Schmuck und Imkereiprodukten zu jenen, die edle Heimtextilien und ausgefallene Leckereien und Geschenke anbieten.

Hans-Dieter Drees schaut sich bei Juwelierin Doris Wehrenbrecht nach einer Armbanduhr um. »Ich komme jedes Jahr mit meiner Frau hierher. Der Markt hat ein vielseitiges Angebot«, findet der Spenger und gesteht: »Für mich ist das auch ein bisschen Nostalgie. Ich war als Jugendlicher mit dem Sohn der damaligen Inhaber befreundet.«

Alles zum Wohlfühlen

Tatsächlich fühlt man sich im Innern des Schlosses und im leicht nebelverhangenen Hof der Zeit ein wenig entrückt. Das Ambiente an der Mühlenburg ist einfach ein besonderes. Seit zwölf Jahren laden Patricia Bruning und ihr Team zum vorweihnachtlichen Basar. »Wir haben alles zum Wohlfühlen in der dunklen Jahreszeit«, erzählt die Hausherrin.

Vom Filzpantoffel über kuschelige Strickwaren, aromatische Tees und exklusive Heimtextilien aus dem Haus Brandtmann bis hin zur stimmungsvollen Beleuchtung finden Besucher hier alles, was die Weihnachtszeit gemütlich macht. Insgesamt 20 Aussteller präsentieren ihre Waren.

Möbel und Florales

Erstmalig ist das Quartier No. 2 aus Herford mit Wohnaccessoires, Massivholz- und Polstermöbeln mit von der Partie. Das Bünder Geschäft Flora Nova präsentiert florale Weihnachtskreationen für drinnen und draußen.

Während das Café mit Kaffee, Torten und Kuchen verwöhnt, bekommen Gäste an der Outdoorbar im lauschig gestalteten Schlosshof die Tassen mit Glühwein gefüllt. Pünktlich um 15 Uhr standen am Freitag die ersten Stöberer auf der Matte. »So richtig voll wird’s am Sonntag«, weiß Doris Wehrenbrecht aus langjähriger Erfahrung. Dann gibt es am Nachmittag noch einen musikalischen Leckerbissen: die Jagdhornbläser servieren zur Kaffeezeit eine Kostprobe diverser Jagdsignale. An diesem Samstag ist die Ausstellung von 14 bis 19, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.