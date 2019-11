Allen drei dritten Klassen der Grundschule stellt Angela Lück das Buch »Und plötzlich war Frau Honig da« von Sabine Bohlmann vor. Die Schüler sind ganz still und verlangen, als zweieinhalb Kapitel um sind und Angela Lück eigentlich am Ende ihres vorbereiteten Programms angekommen ist: »Weiter! Noch bis zur Pause!« Den Gefallen tut Angela Lück den Kindern gern und liest, bis es gongt.

Lesen als Schulschwerpunkt

Das Buch war eine Empfehlung aus dem Kollegium der Schule, sie selbst kannte es noch nicht. Sie war sofort begeistert von der liebenswerten Kindergeschichte, die inhaltlich etwa zwischen »Mary Poppins« und »Eine zauberhafte Nanny« rangiert.

Eigentlich war ja schon am Freitag, 15. November, offizieller deutscher Vorlesetag. Daran nimmt Angela Lück jedes Jahr teil, seit 2010. »Ich gehe immer in eine andere Kita oder Schule in meinem Wahlkreis«, sagt sie. »Es ist einfach schön, wenn Kinder ganz tief in einer Geschichte drin sind und ich finde es auch gut, wie viele Menschen ehrenamtlich vorlesen. Das Vorlesen kommt doch in vielen Familien leider zu kurz.«

Auch Klassenlehrerin Ann-Katrin Winkelmann (3c) genießt das Zuhören. Foto: Heike Pabst

Doch weil die Landtagsabgeordnete diesmal am Freitag keine Zeit gehabt hatte, verschob sie ihren Besuch auf Montag. »Das passte uns ganz gut«, sagt Sandra Loos, die kommissarische Schulleiterin. Da die Grundschule ohnehin einen Schwerpunkt auf das Lesen setzt, war der Vorlesetag durchgeplant: Die Viertklässler lasen ihren »Patenkindern« aus der ersten Klasse vor, die Zweitklässler machten einen Ausflug zur Gesamtschule und bekamen dort etwas vorgelesen, während die Drittklässler den baldigen Schulanfängern aus den Kitas vorgelesen haben. Nun kamen auch sie in den Genuss des Kinos im Kopf.