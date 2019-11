Job Schräder holt den Schatten ins Licht. In seinen Bildern gibt er den sonst so düsteren Abbildern Farbe und holt sie damit in den Fokus der Betrachtung. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Spenge (WB). »Der Schatten ist Raum für Träume, für Fantasien, für Ängste, vielleicht auch für magisches Denken«, fasst Dr. Lothar B. Jander zusammen. Der Fotograf hat eine Einführung in die Ausstellung »Schatten – Struktur – Licht« seines Künstlerkollegen Job Schräder gegeben.

Der Borgholzhauser stellt bis zum 10. Januar kommenden Jahres Acrylmalereien und Bleistiftzeichnungen im Spenger Rathaus aus. Schatten, findet Job Schräder, führen allgemein ein »Schattendasein« und gehören ins rechte Licht gerückt.

Mehr als 20 Gemälde

Mehr als 20 Leinwandmalereien stellt der 82-jährige Architekt im Erd- und Obergeschoss des Rathauses aus, in denen er Schatten in ganz ungewohnter Manier, nämlich als farbige Bildelemente darstellt. Schräders Bilder sind gekennzeichnet durch architektonische Gradlinigkeit, zeigen nicht selten Bauwerke in zweidimensionaler Darstellung.

Der Betrachter ist eingeladen, zu enträtseln, was die Werke darstellen und welchen Ursprungs der Schatten sein mag. »Schatten«, so Jander, »sind allgemein schwierig darzustellen«. Es käme an auf die Anzahl und Intensität der Lichtquellen, den Einfallswinkel des Lichts und nicht zuletzt auf die Beschaffenheit des Untergrunds, auf den die Schatten fallen.

Räume neu gegliedert

Im Sprachgebrauch sei der Schatten mit Wendungen wie »ein Schatten seiner selbst«, »Du hast doch einen Schatten!« Oder »Schatten auf der Lunge« recht negativ besetzt. In Schräders Werken erführe der Schatten eine neue Bewertung, eine Geltung. Dabei arbeite der Künstler nicht nur mit Hell-Dunkel- sondern auch mit Warm-Kalt-Kontrasten. Strukturen würden durchbrochen, Räume neu gegliedert.

Eine weitere Facette seines Schaffens zeigt Schräder in den »Spenger Notizen«. Darunter fasst der Künstler Bleistiftzeichnungen zusammen, die er von Gebäuden in Spenge, beispielsweise entlang der Lange Straße gemacht hat. Mit seinem Motorrad sei er im vergangenen Sommer durch Spenge gefahren und habe seine Kamera als »Skizzendepot« genutzt.

Zeitdokumente

»Die Handschrift des Architekten ist hier auch für den Laien klar zu erkennen«, findet Heidrun Hellmann vom Stadtmarketing. Bedauernd meint Hellmann mit Blick auf das Grundstück, das sich nun als große Freifläche an der Lange Straße auftut: »Schade, dass sie nicht zufällig auch das alte Seippel-Haus gezeichnet haben. Es gehörte zu den ältesten Gebäuden Spenges. Das wäre ein tolles Zeitdokument gewesen.«