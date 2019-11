Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls auf dem Friedhof an der Bussche-Münch-Straße. Foto: Symbolfoto dpa

Spenge (WB). Auf einem Friedhof an der Bussche-Münch-Straße in Spenge ist am Mittwochmorgen, 27. November, eine 80-Jährige aus Spenge Opfer eines Diebstahls geworden.