Von Christina Bode

Spenge (WB). Wohl jeder erinnert sich gerne an sein liebstes Spielzeug aus Kindheitstagen. Die Puppe, die man im Puppenwagen geschoben hat, oder der Teddybär, ohne den man nicht einschlafen konnte, der aber im Laufe der Jahre so gelitten hat, dass er verschlissen und irgendwann nicht mehr zu gebrauchen war. Diese Spielzeuge hat Andreas Mutschke möglicherweise in seinem Online-Shop „Vintique-Toys“ vorrätig.